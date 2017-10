FRANCESCO MONTE / Luca Onestini e Soleil Sorgè erano già d'accordo? "Sono chiacchiere di un pettegolo"

Francesco Monte interviene per chiarire le voci di un possibile accordo preso tra Luca Onestini e Soleil Sorgè prima dell'inizio del Grande Fratello Vip 2.

19 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Le voci relative ad un possibile accordo tra Luca Onestini e Soleil Sorgè si sono ampiamente diffuse nei giorni scorsi, causando numerose critiche tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 2. Secondo quanto dichiarato da Cecilia e Jeremias Rodriguez, la rottura tra l'ex tronista di Uomini e donne e la sua corteggiatrice era stata decisa a tavolino già prima dell'entrata più spiata d'Italia per questioni di business: in questo modo l'attenzione avrebbe potuto restare alta su entrambi. Luca Onestini, interrogato dai fratelli di Belen sull questione, aveva chiaramente smentito tale possibilità affermando che tra lui e Soleil non sembravano esserci particolari problemi prima dell'inizio del reality show. Sulla questione è recentemente intervenuto anche Francesco Monte, fidanzato di Cecilia, che ha categoricamente smentito tale rumor, messo in giro da una persona da lui considerata inaffidabile.

Francesco Monte parla della rottura di Luca e Solei

Secondo Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne attualmente fidanzato con Cecilia Rodriguez, Luca Onestini e Soleil Sorgè non hanno preso nessun accordo prima dell'inizio del Grande Fratello Vip: "Se diamo ascolto a tutte le voci sui ragazzi non se ne esce più. Queste sono chiacchiere dette da una persona che sappiamo essere un po’ un pettegolo, che cerca di ingigantire o arricchire le cose. Non ho voglia di fare nomi, è un ragazzo sconosciuto al sistema, il classico ragazzo della porta accanto che cerca di inserirsi in questi giri di personaggi e fare foto con loro. Ci si sta fissando troppo su una voce che poi è risultata falsa". Monte ha quindi precisato che a suo avviso non avrebbe avuto alcun senso giungere alla rottura davanti alle telecamere perché ciò avrebbe potuto mettere in evidenza proprio l'immagine della Sorgè, che avrebbe potuto uscire vincitrice dalla diatriba: "Solo un pazzo lascerebbe la sua fidanzata in un programma tv: così ne sarebbe uscita vincitrice lei".

