GABRIELE ESPOSITO / X Factor 2017, home visit: dal rifiuto di Arisa al ritorno in squadra con Fedez

Gabriele Esposito, dopo essere stato escluso dagli scorsi Bootcamp per scelta di Arisa, è tornato a X Factor 11. Stasera alle Home Visit proverà a convincere Fedez a portarlo ai Live.

Gabriele Esposito è uno dei 5 Under Uomini di X Factor 11 che questa sera, giovedì 19 ottobre 2017, alle Home Visit cercheranno di convincere il loro giudice Fedez a portarli ai Live. Alle audizioni Gabriele, 19 anni appena compiuti, ha conquistato i giudici presentandosi sul palco con la chitarra e il suo inedito “Limits”, per lui quattro “sì” meritati e standing ovation del pubblico. “Mi sei piaciuto, mi è piaciuta l’indipendenza delle tue mani con la chitarra” ha detto Levante. Anche Mara Maionchi ha lodato la sua esibizione: “Hai una bella voce e una naturalezza nel cantare che è rara alla tua età. Sei forte, hai delle qualità innate ed evidenti: ci metterei anche due lire”. Infine l’approvazione di Fedez: “Io penso che con te X Factor ha un grande debito, e penso che stia a noi saldarlo”. Infatti Gabriele Esposito è un nome molto conosciuto dai fan di X Factor, che ricordano la sua prima apparzione sul palco del talent show.

IL RIFIUTO DI ARISA

Lo scorso anno il giovane cantautore di Napoli si era presentato alle audizioni di X Factor 10, dove aveva convinto tutti i giudici. Ma durante la sfida delle sedei al BootCamp Arisa aveva deciso di cedere il suo posto a Loomy, arrivato poi fino al sesto Live Show. La sua eliminazione aveva suscitato un’insurrezione tra il pubblico che aveva accolto la decisione di Arisa con numerosi fischi. “Torna l’anno prossimo”, gli aveva detto Fedez. Fortunatamente Gabriele ha accolto l’invito del gudice, che quest'anno guida proprio gli Under Uomini: “Non ci sono parole per descrivere le emozioni che ho provato quest'anno, rivivere la stessa esperienza 2 anni di fila è stato incredibile, questa volta non ho trattenuto le mie lacrime che per questa volta, sono state di gioia. Grazie Fedez per aver scelto di credere in me, ora manca l'ultimo step... HOME VISIT”, ha scritto il giovane napoletano su Facebook dopo la puntata dei BootCamp in cui ha cantato “When we were young” di Adele.









