GIGI D’ALESSIO/ "L'amore non ha regole, ti unisce e poi ti fa dividere" (Chi ha incastrato Peter Pan)

Il noto cantante e conduttore napoletano Gigi D’Alessio questa sera è uno degli ospiti della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Gigi D’Alessio a Chi ha incastrato Peter Pan

“I GRANDI AMORI COMUNQUE RESTANO”

Il cantante e conduttore televisivo Gigi D’Alessio è tra gli ospiti che interverranno nel corso della nuova puntata della trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan, condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In ragione delle domande fatte dai bambini del format nelle scorse puntate ai vari ospiti come Ambra Angiolini, appare molto probabile che possa scappare un accenno sulla fine della storia d’amore con Anna Tatangelo. Una domanda a cui tuttavia il buon Gigi D’Alessio ha già risposto nel corso della sua ospitata a La vita in diretta ed avanzata da Francesca Fialdini. Il cantante ha così risposto dimostrando straordinaria eleganza ed ancora tanto amore nei confronti della Tatangelo: “Certe cose a volte non te le puoi nemmeno spiegare. Ti posso rispondere in musica e ti dico: 'Lo sai l'amore non ha regole, ti unisce e poi ti fa dividere e non ti lascia un posto per nascondere l'unico volto tra le maschere'. Nel senso che tu non puoi mai pensare cosa succede domani. Forse questo momento fa bene sia a me che a lei, poi sono convinto che i grandi amori comunque restano. Da uno a dieci quanto sono innamorato? Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio... non dico in affari”.

USCITO IL NUOVO SINGOLO ‘EMOZIONE SENZA FINE'

Gigi D’Alessio in queste settimane è tornando grande protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Emozione senza fine, estratto dall’album 24.02.1967. Un’altra grande passione del cantante è il calcio ed in particolare è un super tifoso del Napoli, squadra che in questo momento occupa il primo posto nel campionato in Serie A. In una recente intervista rilasciata all’emittente radiofonica Radio Marte, D’Alessio ha voluto enfatizzare una sua impressione sul modo di commentare le gare del Napoli da parte di alcuni addetti ai lavori: ” Vivo a Roma ma preferisco sempre la mia lingua napoletana. Questa squadra gioca così bene che anche Reina può segnare. Quando vedo certi commentatori di Sky che parlano del Napoli con la puzza sotto al naso mi dà molto fastidio. Questo perché è una lobby dei grandi; ci trattano come fosse successo un miracolo, invece il Napoli sta dimostrando qualità e serietà. Inutile far festa ogni settimana, speriamo di poter fare un’unica grande festa alla fine”.

