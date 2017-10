Gaetano e Federica/ Uomini e donne, la coppia lascia il trono over da fidanzati?

Gaetano e Federica saranno i protagonisti della nuova puntata di Uomini e donne, la coppia lascia il trono over da fidanzati proprio oggi? Ecco cosa vedremo nel pomeriggio

19 ottobre 2017 Hedda Hopper

Il trono over di Uomini e donne ci regala nuovi scontri e pettegolezzi per via del ritorno in studio di due dei protagonisti più controversi di questa edizione del programma. Naturalmente stiamo parlando di Getano e Federica. Ai due è stato dedicato ampio spazio la scorsa settimana anche per via di Giorgio Manetti, uno dei pretendenti della dama. Il loro rapporto si è incrinato quando la dama ha deciso di non andare alla SPA con lui ma di seguire Gaetano e chiarire con lui quanto è accaduto. Non solo, i due sono finiti nella stessa casa dove hanno passato alcune ore insieme anche se lui ha dormito sul divano e lei sul letto, dicono. Alla loro versione non ha creduto nessuno e la stessa regia ha mostrato il modo in cui i due si sono abbracciati e hanno ballato. In studio tutti sono convinti che i due provino qualcosa ma mentre Gaetano lo ammette dicendosi pronto a farsi da parte per farle vivere questa avventura, lei sembra pronta a conoscere altre persone.

GAETANO E FEDERICA LASCIANO IL PROGRAMMA?

I due oggi torneranno al centro dello studio per raccontare la loro ultima settimana insieme anche se nei giorni scorsi avevano deciso di chiudere la loro conoscenza. Gaetano torna al centro dello studio per vedere insieme al pubblico quello che è successo nelle scorse settimane ma poi lo raggiunge Federica con la quale è uscito la sera stessa della registrazione scorsa. Gaetano conferma di essere uscito con lei per affetto ma che le cose non possono andare avanti visto che lei non ha intenzione di precludersi la conoscenza di altre persone. La questione si accende e in studio il loro racconto lascia il posto ad una serie di polemiche che spingono la conduttrice a chiarirsi fuori dallo studio. In questo modo nessuno vorrà corteggiarli e allora perché rimanere? Lasceranno il programma come coppia o altro?

