Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: Serena Grandi VS Corinne Clery, parole di fuoco verso il confronto?

Grande Fratello Vip 2017, News dalla Casa: Corinne Clery e Serena Grandi, scontri di fuoco anche a distanza, lunedì sera ci sarà il confronto in diretta televisiva?

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Continua il “teatrino” televisivo tra Serena Grandi e Corinne Clery. La prima è stata una concorrente del Grande Fratello Vip mentre la seconda, ha avuto modo di entrare in gioco da questo lunedì sera. Le due, come ben sapete, si sono “divise” anche l'uomo della loro vita: Beppe Ercole. Antiquario deceduto da alcuni anni, inizialmente aveva sposato la Grandi e dopo circa sei anni di matrimonio e la nascita del figlio Edoardo, la coppia si è definitivamente lasciata. Di seguito, a due anni di distanza dalla fine del matrimonio, Ercole si è innamorato dell'attrice francese. Da allora, le vite delle due donne, si sono comunque incrociate nel corso degli anni, tra repliche, velate frecciatine ed accuse. E così, anche durante l'esordio televisivo di Corinne al GF Vip, la burrosa attrice de “La Grande Bellezza” non è riuscita a stare in silenzio ed ha sparato a zero contro la rivale. Attualmente, pare non esserci possibilità alcuna di una riconciliazione tra le due e ad affermarlo, anche Corinne chiacchierando in Casa con Cristiano Malgioglio: “Lei è l'unica persona al mondo con cui ho avuto problemi! Serena ha parlato male di suo marito per anni! Diceva che Giuseppe non pagava gli alimenti per suo figlio, ma non è vero”.

GF Vip 2017, Serena Grandi e Corinne Clery: lunedì sera il faccia a faccia?

Corinne, racconta anche di avere avuto tutte le buone intenzioni di costruire un rapporto civile con l'ex moglie del suo grande amore. Ecco perché, aveva chiesto a Beppe il numero di Serena Grandi per poterle parlare: "All'inizio Serena ha accettato la nuova relazione di suo marito, per quattro anni è stato così, ci sono stati compleanni insieme, pranzi felici, serate in allegria. Poi Giuseppe ha voluto a tutti i costi sposarmi! Lei nel frattempo ha rotto con il suo ragazzo e da lì le cose sono precipitate. Lei ha iniziato a parlare male in TV di Giuseppe", racconta la Clery. L'attrice francese ha poi chiosato affermando che secondo lei Serena non vive una vita felice: "Ha gli occhi tristi e vuoti", ha concluso. Nuove parole di fuoco anche da parte di Serena Grandi che, intervistata per Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: "Ha sempre copiato tutto di me, ha proprio la ‘serenite’ addosso. Addirittura negli ultimi anni si è fatta fare il seno identico al mio. Se non ci fossi io, lei cosa farebbe?”. Manie di protagonismo oppure verità? Intanto le due, ricevono costantemente anche il confronto/supporto di fidanzati e figli. Ecco perché, un paio di giorni fa Angelo Costabile ha già detto la sua da Barbara d'Urso. Sempre durante Pomeriggio 5, anche Edoardo Ercole si è scagliato contro la “matrigna”, sbeffeggiandola sull'età. Lunedì sera ci sarà il confronto di fuoco in diretta?

