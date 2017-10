Il Segreto / Donna Francisca non si fida del suo storico rivale: Severo sta mentendo a tutti?

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca dubita di Severo e del suo strano comportamento con Carmelo. I due storici amici stanno nascondendo qualcosa?

19 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

La lunga amicizia che ha legato per anni Severo e Carmelo è solo un lontano ricordo nelle attuali trame de Il Segreto. I due collaboratori infatti sono stati protagonisti di un terribile scontro nella piazza di Puente Viejo e hanno fatto chiaramente capire che d'ora in avanti le loro strade si divideranno: Severo lascerà intendere di essere pronto a lasciare il paese per allontanarsi dai luoghi che tanto lo hanno fatto soffrire ma le sue dichiarazioni non convinceranno affatto Donna Francisca. La ricca signora sentirà puzza di bruciato in questo odio sbucato dal nulla e arriverà a pensare che il suo storico rivale Santacruz possa persino essere giunto a patti con Severo: e se conoscesse tutta la verità riguardo le minacce di Cristobal Garrigues? Il dubbio che la questione possa riservare delle importanti sorprese si farà quindi sempre più concreto: e se ancora una volta la Montenegro ci avesse visto giusto?

Donna Francisca non crede all'odio tra Severo e Carmelo

Mentre Donna Francisca svolgerà delle indagini in merito ai rapporti tra Severo e Carmelo, nella puntata odierna de Il Segreto il suo storico braccio destro avrà ben altro a cui pensare. Mauricio si troverà costretto a fare i conti con le strane dichiarazioni di Caridad, che ha confessato a Fe di essere stata violentata da lui. Si tratterà di parole forti e sorprendenti, che lasceranno comprensibilmente sconvolto lo stesso capomastro oltre che la sua storica amica. Fe cercherà di capire qualche dettaglio in più sui reali fatti, ponendo delle domande allo stesso Mauricio e finendo per farlo innervosire: come può non fidarsi dell'uomo che conosce meglio di se stessa? E tali dichiarazioni, oltre la consapevolezza di quanto Godoy si sia sempre comportato bene nei suoi confronti, finiranno per aprire gli occhi al governante della villa che prenderà posizione proprio a favore di Mauricio. Caridad, che ha mentito in modo tanto spregevole, farà bene a lasciare Puente Viejo?

