Jeremias Rodriguez in crisi / Vuole abbandonare il GF Vip: “Non voglio stare qui, questo mondo non mi piace!”

Jeremias Rodriguez vuole uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip? Ecco lo sfogo del fratello di Belen in nomination contro Veronica Angeloni, uscirà lui?

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Jeremias Rodriguez in crisi

Jeremias Rodriguez è in crisi? Dopo la sua nomination, ci sono stati forti momenti di sconforto anche da parte di Cecilia che ha versato più di una lacrima nonostante le rassicurazioni del fratello maggiore. C'è da affermare che, proprio dopo la sua nomination, Jeremias ha cambiato atteggiamento spegnendosi del tutto. Con molta probabilità, finire a rischio eliminazione per lui non è stato affatto un piacere specie perché, spesso viene attaccato per il carattere "fumantino" che tende ad accendersi spesso. Jeremias, oltre alla delusione forse possiede dentro di sé ben altra insofferenza. Il ragazzo ha infatti raccontato di sentirsi stanco di essere completamente rinchiuso dentro le quattro mura della Casa più spiata d'Italia. Inoltre il fratello di Belen ha affermato di essere molto insofferente anche alle regole della residenza di Cinecittà: come andrà a finire? Aprirà la porta rossa prima del previsto e andrà via?

Il cambiamento di Jeremias

Che Jeremias sia notevolmente cambiato nel corso degli ultimi giorni, dentro la Casa del GF Vip è evidente proprio a tutti quanti. Il fratello di Belen e Cecilia appare stanco e sottotono ed ha evidenziato anche di non stare più bene. In più di una occasione ha mostrato il desiderio di voler gettare la spugna e così, parlando con Ignazio ha sbottato: "Voglio andare a fan**, non voglio stare più qua. Non c'entri tu, ci vedremo fuori. Non ho bisogno di stare qui a farmi giudicare dalle persone, è un mondo che non mi piace. Lo immaginavo già prima, ma ora so che non ho bisogno di questo. Non voglio nascondere quello che sono: io sono fatto così, per quanto stare chiusi qui amplifichi tutto. Non voglio più stare qui dentro a condividere cose con gente che non mi interessa". Successivamente ha ribadito di non avere alcuna voglia di mettersi nuovamente in gioco e proprio per questo, si sente anche snaturato: "Non sono più io...". E' tempo di abbandonare? Con molta probabilità, Jeremias attenderà la puntata serale del prossimo lunedì. Solo che, in nomination contro Veronica, dubitiamo che il pubblico possa votare per la sua eliminazione.

