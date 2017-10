Jessica e Lidia Vella / Intervento al seno in diretta a Pomeriggio 5 per le due ex gieffine

19 ottobre 2017 Anna Montesano

Le sorelle gemelle del Grande Fratello 14, Lidia e Jessica Vella, hanno deciso di passare dalle parole ai fatti. Con un intervento chirurgico passeranno dalla prima misura di seno a una terza scarsa. Le sicilianissime ex gieffine hanno raccontato nei giorni scorsi a Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso, il desiderio, sin da età adolescente, di vedersi più femminili decidendo di regalarsi qualche taglia in più. Nell'arco di Pomeriggio Cinque, in onda oggi, vedremo parte dell'intervento in diretta, La prima a sottoporsi all’intervento sarà Lidia e, subito dopo, nell’arco della stessa giornata, entrerà in sala operatoria Jessica. Dopo aver sistemato il seno, le sorelle Vella sistemeranno anche i denti, infatti per il loro vizio di dormire col pollice in bocca hanno una dentatura non perfettamente allineata.

JESSICA E LIDIA, MASTECTOMIA PER LE DUE EX GIEFFINE

Intanto un’altra ex gieffina è stata ospite di Barbara D’Urso per raccontare un altro tipo di intervento al quale si è sottoposta, ossia Mary Falconieri. La fidanzata di Giovanni Angiolini aveva già raccontato nelle scorse settimane sempre alla nota conduttrice di voler intervenire con una mastectomia, in quanto, a causa di una mutazione genetica, aveva l’85% di rischio tumore. Dopo aver vissuto anche in famiglia dei casi simili, Mary si è fatta forza e si è fatta asportare entrambi i seni per prevenire la malattia, provvedendo a una successiva ricostruzione senza ovviamente le ghiandole. Storie diverse di chirurgia plastica per situazioni diametralmente opposte.

