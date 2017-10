LIFE, ANIMATED/ Su Rai 3 il film di Roger Ross Williams (oggi, 19 ottobre 2017)

Life, Animated, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 19 ottobre 2017. Nel cast: Jonathan Freeman e Gilbert Gottfried, alla regia Roger Ross Williams. La trama del film nel dettaglio.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

ROGER ROSS WILLIAM ALLA REGIA

Il docu-film Life, Animated va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 21,15. La pellicola è stata prodotta da Julie Goldman, Roger Ross Williams, Christopher Clements e Carolyn Hepburn, diretta dal regista afro americano Roger Ross Williams (importante e sensibile regista soprattutto per le tematiche inerenti al popolo africano e ai diritti dei neri in terra amaericana), e interpretata da un cast di ottimi attori anche se in parte sconosciuti nei quali ritrovare Jonathan Freeman, già al fianco del regista di successo Ang Lee per il lungometraggio Tempesta di Ghiaccio. Accanto a Freeman il comico americano, di nascita newyorchese, Gilbert Gottfried, brillante interprete di commedie come Beverly Hills Cop e Senti chi Parla 2. La loro è però una presenza vocale, saranno le voci di Owen, ragazzo autistico che parla con le intonazioni dei suoi personaggi preferiti e la coppia di attori è stata in passato doppiatrice di film prodotti dalla Disney. L'uscita di Life, Animated è datata 2016, una pellicola che ha destato curiosità e interesse e non ha per nulla deluso il pubblico oramai abituato a cast stellari, budget fantascientifici, pellicole dirette più in post-produzione con effetti speciali più che nei set. Ma vediamo ora la trama del film nel dettaglio.

LIFE, ANIMATED, LA TRAMA DEL FILM DOCUMENTARIO

Owen Suskind è un bambino autistico. Sin da piccino ha avuto difficoltà nell'apprendimento del linguaggio sino alla chiusura totale. Trascorre le sue giornate chiuso in stanza, solamente i film della Disney sono la sua porta sul mondo, la famiglia è preoccupata, non sa davvero che pesci pigliare per aiutare questo bimbo dolce ma difficile. Come combattere l'autismo? Quale soluzione escogitare per aggirare la barriera di incomprensione e comunicazione tra Owen e la famiglia? Il padre ha un giorno un'intuizione: parlare a Owen con il linguaggio dei personaggi Disney, interagire con il figlio entrando in prima persona nel suo mondo più che tentare con terapie e psicofarmaci di trascinarlo nel mondo della famiglia. Owen cresce e il linguaggio imparato a memoria film dopo film, battuta dopo battuta, diviene così il linguaggio da impiegare nelle relazioni con le persone, in quello stratagemma del padre, Owen impara la possibilità di dotarsi di una forma di comunicazione e la sfrutta appieno. La sua relazione con la gente è quella di un personaggio Disney, risponde come avrebbero fatto gli eroi dei suoi film, porta il suo mondo all'intenro delle relazioni con le persone, ha ora il potere di dare un nome alle sue emozioni. Owen ottiene l'indpendenza mai sperata dalla famiglia, si costruisce una vita, vive da solo e nel suo personale trasloco, in una città lontana da casa, uno scatolone su tutti è la vita stessa del ragazzo, quello contenente i DVD dei suoi eroi, il suo personale vocabolario di relazioni con il mondo.

