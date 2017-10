LODOVICA COMELLO/ "Sono un perfetto animale da casa: divano, santo subito!" (Chi ha incastrato Peter Pan)

La cantante, attrice e conduttrice Lodovica Comello questa sera è uno degli ospiti della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Lodovica Comello a Chi ha incastrato Peter Pan

L’INIZIATIVA SOCIALE

Nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan è Lodovica Comello ospite l’attrice, cantante e conduttrice televisiva. Uno dei personaggi più amati del momento nel mondo dello spettacolo italiano come del resto dimostrano i 2,2 milioni di followers che vanta su Instagram. La Comello che nell’ultimo periodo ha voluto però un po’ staccare con il lavoro regalandosi assieme al proprio marito Tomas Goldschmidt una sorta di luna miele alla Maldive. In attesa di ascoltare le sue risposte, vi segnaliamo una bellissima iniziativa di cui si è resa protagonista la Comello. Come lei stesso ha ricordato in un post, è in uscita il prossimo 13 novembre un libro per bambini i cui proventi saranno utilizzati a favore della costruzione della Plaster School ai confini con la Siria. Il libro in questione si intitola #Every Child is my Child e contiene 34 storie vere.

LODOVICA COMELLO: “TOMMY È L’AMORE DELLA MIA VITA”

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Grazia, Lodovica Comello ha voluto parlare di suo marito Tomas Goldschmidt raccontando anche di come si sono conosciuti sul set di Violetta. Queste le parole della Comello: “Tommy è l’amore della mia vita. Ha la capacità di analizzare con mente pacata e lucida tutti i problemi: è un produttore televisivo e porta quest’abilità professionale anche nella vita quotidiana. È un meraviglioso risolutore di problemi. L’ho scoperto mentre lavoravo a Violetta, negli studi in cui ci siamo conosciuti: c’era un problema? Arrivava lui: “Non importa, siediti, capiamo: trovo io la soluzione”. Quanto vorrei avere questo suo pragmatismo.. Un difetto? Tommy è disordinatissimo, mentre io sono un’ossessiva-compulsiva in materia di organizzazione. Se sono una stacanovista? Macché, appena posso stacco e vado in Friuli, a casa mia, a giocare con la nipotina. Che belle quelle ore con la mia famiglia. La mia è una vita semplice, appena finisco di lavorare, mi trasformo in un perfetto animale da casa. Divano, santo subito”.

