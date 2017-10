Laura Frenna e Simone Luzzi fidanzati?/ Il fonico di Uomini e donne ha conquistato la corteggiatrice

Laura Frenna e Simone Luzzi fidanzati? Lo scoop del momento riguarda proprio il famoso fonico di Uomini e donne che è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5 la corteggiatrice

19 ottobre 2017 Redazione

Simone Luzzi, fonico di Uomini e donne

Simone Luzzi, noto al grande pubblico di Canale 5 come Simone il fonico di Uomini e donne, sembra che sia fidanzatissimo con una nota corteggiatrice del programma. Riavvolgendo un attimo il nastro, vi ricordiamo che il bel Simone è quel ragazzo comparso una volta in studio a Uomini e donne per mettere mano al microfono di Gemma Galgani visto che questo è il suo lavoro all'interno del programma e dello studio. Le spettatrici di Maria De Filippi hanno subito notato Simone chiedendo di lui sui social e andando alla ricerca di notizie che lo riguardavano tanto da chiedere a gran voce di vederlo sul trono. Così non è stato ma, a quanto pare, adesso il giovane è tornato sotto la lente del programma per via di una corteggiatrice. Tranquilli, nessuno si è presentato agli studi per corteggiarlo, almeno non ufficialmente, ma sembra che la fortuna che è riuscita a rubare il suo cuore sia proprio un volto noto del programma, Laura Frenna.

LAURA FRENNA HA TROVATO L'AMORE A UOMINI E DONNE MA...

Il grande pubblico di Uomini e donne la conosce come corteggiatrice di Andrea Damante e non scelta a favore della bella Giulia De Lellis che è riuscita a conquistare il tronista veronese a dispetto della sua rivale. A quanto pare, però, la corteggiatrice non è rimasta a mani vuote e da quel programma ha portato via qualcosa, ovvero il bel Simone Luzzi. A darne notizia è l'informatissimo Vicolodellenews che proprio poco fa, sul proprio sito, ha pubblicato una segnalazione che confermerebbe la notizia. Il messaggio giunto presso la loro redazione recita: "L’altro giorno stavo riguardandomi alcune puntate del trono over su Witty e sono incappata in quella puntata in cui Gemma Galgani aveva problemi con il microfono e Maria De Filippi ha chiamato il fonico per sistemare il tutto. In quel momento mi si è accesa una lampadina! Questa estate sono stata in vacanza a Zanzibar e sapete chi c’era nel mio vilaggio? Laura Frenna! La ragazza non era sola, con lei c’era un bel ragazzo castano e alto e i due erano spesso in atteggiamenti affettuosi. Non ho dato peso alla cosa in quel momento, giustamente anche lei finalmente aveva trovato l’amore. Ma ora riguardando quella puntata ho ricollegato che il ragazzo che stava con lei era proprio Simone! Spero vi sia utile questa mia segnalazione. Vi seguo sempre e vi adoro! Baci".

