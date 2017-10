MISSION IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 19 ottobre 2017)

Mission impossible - Protocollo fantasma, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 19 ottobre 2017. Nel cast: Tom Cruise e Paula Patton. La trama del film nel dettaglio.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE

Mission impossible - Protocollo fantasma va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2011 che è stata diretta da Brad Bird (Tomorrowland, Ratatouille, Il gigante di ferro) einterpretata da Tom Cruise (Top gun, Edge of tomorrow - Senza domani, Jerry Maguire), Paula Patton (Warcraft - L'inizio, L'amore in valigia, Deja vu - Corsa contro il tempo) e Jeremy Renner (The Avengers, Arrival, The Bourne legacy). Questo è il quarto film della saga di Mission impossible, per ora giunta a 5 film. Il film è stato un enorme successo di pubblico. Con i suoi quasi 700 milioni di dollari è il film della saga di Mission impossible ad avere incassato di più. Il film, il quarto della saga, ha avuto un ulteriore sequel, intitolato Mission impossible - Rogue nation, diretto nel 2015 da Christopher McQuarrie (Jack Reacher - La prova decisiva, Il cacciatore di giganti, Operazione Valchiria). Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MISSION IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA, LA TRAMA DEL FILM

Etahn Hunt (Tom Cruise) e gli agenti dell'Impossible Mission Force devono trovare un terrorista noto come Cobalt. Quest'ultimo infatti è ora in possesso dei codici di lancio delle testate nucleari russe e potrebbe scatenare una vera e propria apocalisse. Hunt si infiltra così nel Cremlino, dove sono contenuti documenti con la vera identità di Cobalt. Anche il terrorista si trova nel palazzo, per recuperare un dispositivo di lancio nucleare. Compiuto il furto, Cobalt fa saltare in aria il Cremlino e alcuni agenti dell'IMF rimangono coinvolti nell'esplosione. Questi ultimi vengono quindi scoperti e accusati dai russi di aver causato la distruzione del palazzo simbolo di Mosca. La tensione fra Russia e Stati Uniti è altissima e il Presidente USA, per evitare un incidente internazionale, è costretto ad abbandonare a loro stessi gli agenti IMF. Questi ultimi dovranno così sia provare la loro innocenza che mettere le mani su Cobalt, che rischia di scatenare una guerra nucleare globale.

