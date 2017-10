Maurizio Battista / "La mia comicità? Gli anni a lavorare al bar sono stati determinanti" (La Vita in diretta)

Maurizio Battista ospite nella nuova puntata de La Vita in Diretta. In una recente intervista ha dichiarato "La mia comicità? Gli anni a lavorare al bar sono stati determinanti"

19 ottobre 2017 Anna Montesano

Maurizio Battista

Maurizio Battista, nato a Roma il 29 giugno del 1957, è un attore, conduttore televisivo e regista italiano. Noto per essere un comico di cabaret, molto spesso la sua satira è incentrata sui comportamenti delle donne negli aspetti della quotidianità. Molto famosi anche i suoi sketch in cui ironizza su bizzarri articoli di giornale o annunci, tutti realmente pubblicati. Fa parte della ItalianAttori. Riportiamo ora ciò che fatto di recente. Nella stagione 2006/2007 ha condotto un'edizione di Buona Domenica su Canale 5. Nello stesso anno è tornato in Rai prendendo parte al programma Quelli che il calcio per due edizioni sino al 2009. Dal 2009 al 2011 ha condotto su Rai 2 per tre edizioni il suo nuovo one-man show Sempre più convinto. Nel 2010 ha preso parte ai programmi Voglia d'aria fresca, sempre in veste di comico, e Ballando con le stelle come concorrente.

CARRIERA E CURIOSITÀ

Nel 2012 ha condotto per quattro puntate il suo nuovo one-man show Il mio secondo matrimonio in onda su Rai 2. Nel 2013 è tornato con un suo nuovo one-man show Tutte le strade portano a... in quattro puntate in onda su Rai 2. A settembre 2014 conduce Striscia la notizia insieme a Leonardo Pieraccioni, per una settimana. In una recente intervista rilasciata al corrieredellosport ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo tipo di comicità: "Ognuno cerca sempre la sua misura e io piano piano ho capito che raccontare questo mi risultava facile. E in questo gli anni trascorsi a lavorare nel bar di famiglia sono stati determinanti. Delle volte quando faccio uno spettacolo è come se stessi dietro al bancone, la parte è la stessa".

© Riproduzione Riservata.