NOEMI/ Video, a Celebration ricordando Amy Winehouse (Home Visit – X Factor 2017)

La cantante romana Veronica Scopelliti in arte Noemi, è tra gli ospiti dei Guest Home Visit del talent musicale della piattaforma satellitare Sky, X Factor.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Noemi a Home Visit – X Factor 2017

UNA GRAFFIANTE VERSIONE DI REHAB

Tra gli ospiti che questa sera daranno il proprio contributo ai Guest Home Visit del talent X-Factor figura anche la cantante romana Noemi. Una interprete che in questo periodo è protagonista con il suo nuovo singolo Autunno che così tanto consenso sta ottenendo nel pubblico. Un pezzo che peraltro fa da preludio al nuovo album atteso per i prossimi mesi. Tra l’altro Noemi lo scorso sabato 14 ottobre è stata ospite anche nella prima puntata di Celebration, lo show musicale condotto su Rai 1 da Serena Rossi e Neri Marcorè. In particolare la rossa cantante ha ammaliato il pubblico proponendo una graffiante cover di un grande successo della indimenticata cantante britannica, Amy Winehouse: Rehab. Il brano fu pubblicato il 23 ottobre del 2006 e faceva parte dell’album Back to black, permettendo all’artista di fare incetta di Dischi d’oro e di Platino in diversi Paesi nel mondo tra cui Stati Uniti, Italia e Spagna. Clicca qui per rivedere la performance di Noemi con il pezzo Rehab.

NOEMI, LA COVER DI CRAZY IN LOVE

Nella sua ospitata a Celebration, tuttavia Noemi non ha rispolverato soltanto un grande successo di Amy Winehouse ma anche interpretato alla propria maniera ed ossia con grande carica e vivacità, il primo singolo firmato Beyoncè: Crazy in love. Una esibizione incalzante con l’artista romana che si è presentata all’interno dello studio di Rai 1, con un sinuoso e sensuale vestito nero con tanto di coreografia degna della più grande star musicale del momento. Crazy in Love, come detto, è stato il singolo di debutto di Beyoncè. Pubblicato il 20 maggio del 2003 ha visto la cantante americana duettare con Jay-Z e soprattutto ha fatto da apripista all’album Dangerously in Love prodotto dalla Columbia Records. La canzone ebbe grande successo non solo negli Stati Uniti dove conquistò il primo posto della Billboard Hot 100 per ben otto settimane di fila ma ebbe grande successo anche in altri Paesi come Australia, Regno Unito, Italia, Giappone e Nuova Zelanda. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Noemi in versione Beyoncè.

© Riproduzione Riservata.