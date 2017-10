Nemo, nessuno escluso/ Lino Banfi, Giulia Innocenzi e l’intervista a Paolo Villaggio realizzata dal figlio Pie

Nemo, nessuno escluso, anticipazioni puntata 19 ottobre: criminalità organizzata, religione e amore ai tempi della tecnologia tra i temi affrontati da Enrico Lucci e Valentina Petrini.

19 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

“Nemo - nessuno escluso” torna giovedì 19 ottobre, alle 21.20, su Rai2, con la quarta puntata. Enrico Lucci e Valentini Petrini accompagneranno il pubblico nel corso di una serata in cui saranno tanti gli argomenti che verranno affrontati con servizi, inchieste ed ospiti. A commentare i temi della quarta puntata di Nemo, Nessuno escluso saranno Lino Banfi e Giulia Innocenzi. Al centro della quarta puntata del programma di Raidue ci saranno le periferie, da sempre ricche di problemi non solo economici ma anche di criminalità. Il racconto partirà da Seregno, comune della provincia di Monza e Brianza il cui sindaco è stato appena arrestato per 'ndrangheta, e dalle favelas di Manila, nelle Filippine, dove la vita si svolge tra mangiatori di cani, combattimenti di galli e riti funebri tradizionali. Valentina Petrini racconterà la vita di Alex Pineschi, un italiano che addestra i peshmerga ovvero le forze armate della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il termine "Peshmerga" indica letteralmente un combattente-guerrigliero che intende battersi fino alla morte. Alex Pineschi, oltre a formare i peshmerga, ha anche combattuto contro l’Isis nel Kurdistan iracheno e racconterà cosa si nasconde dietro la scelta di chi conduce una vita dedicata alle armi. Sul palco di Nemo, salirà poi Karim Franceschi, appena rientrato da Raqqa, che proprio in questi giorni è stata liberata dalla morsa dello stato islamico.

NEMO ANTICIPAZIONI: L’INTERVISTA DI PIERO VILLAGGIO AL PADRE PAOLO

Nel corso della quarta puntata di Nemo, nessuno escluso, poi, Edoardo Anselmi e David Chierchini racconteranno la vita di una famiglia di pescatori di pesce spada conducendo il pubblico nell’estremo sud. Laura Bonasera racconterà invece, dall’interno, la comunità religiosa dei testimoni di Geova che sta prendendo sempre più piede in Italia. Per parlare di religione, sul palco di Nemo ci sarà Roberto Giacobbo, che descriverà le diverse versioni del paradiso secondo le religioni ed i luoghi del mondo. Emozionante sarà poi ‘intervista realizzata da Piero Villaggio al padre Paolo, scomparso lo scorso 3 luglio. Piero ripercorrerà la carriera del genitore e raccoglierà anche la testimonianza dell’attrice Milena Vukotic che, per anni, è stata la partner di Paolo Villaggio nei film della saga del ragionier Ugo Fantozzi. Per gli amanti dell’estetica, Martina Dell’Ombra porterà il pubblico di Raidue ad una serata speciale organizzata a Roma e dedicata al lato B. Selenia Orzella, invece, svelerà i segreti del mondo degli appassionati di shibari, una pratica giapponese simile al bondage che consiste nel legare il partner e che si sta diffondendo con rapidità anche in Italia. Enrico Lucci, poi, si occuperà dello “Yoga della risata” dove la pratica del benessere del corpo si accompagna dagli effetti positivi della risata che ha la capacità di restituire serenità alla persona. Infine, si affronterà anche il tema dell’intimità ai tempi della tecnologia. Anche la quarta puntata di Nemo, Nessuno escluso può essere seguita sui social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2. La diretta streaming, invece, è disponibile sul sito Raiplay.it.

