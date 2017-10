Oroscopo di oggi 19 ottobre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele, quali saranno il segno al top e quelli in difficoltà della giornata? Scopri le previsioni del 19 ottobre 2017, ecco chi sale e chi scende.

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 19 OTTOBRE 2017

Ora è il momento di andare ad analizzare l'oroscopo segno per segno. Partiamo dai Gemelli e dalla Bilancia. Giornata interessante per il segno dei Gemelli, lo Scorpione può essere intrigante per il segno. Cielo ottimo per chi vuole mettere ordine nel caos degli ultimi anni: probabilmente è anche a causa di errori fatti, ci si è impegnati in qualcosa di accattivante ma in fin dei conti non ha portato a nulla. Si viene sedotti da un bel fisico, ma conterà sempre l'intelligenza. Il segno della Bilancia potrebbe vivere una nuova emozione: l'amore torna nuovamente protagonista. In particolar modo se si è soli da molto tempo, si potrebbe sentire e vivere una nuova infatuazione o un forte interesse per qualcuno che è stato conosciuto da poco, che potrebbe essere nel gruppo di lavoro. Domenica sarà una giornata ottima per rimettersi in gioco, per rivelare le sensazioni che si provano. Non bisogna isolarsi!

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il nostro giro per l'oroscopo di oggi, giovedì 19 ottobre 2017, dai segni zodiacali in difficoltà. Lo facciamo dalla consueta rubrica di Paolo Fox Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. L'Ariete deve assolutamente affrontare le cose con un po' più di cautela per evitare di trovarsi a vivere diverse sensazioni difficili. Ci sono da tenere a bada alcune piccole provocazioni che arrivano da persone che vogliono mettere a disagio i nati sotto questo segno. Il Toro rischia di dare subito in escandescenza, deve assolutamente controllarsi, evitando di trovarsi in difficoltà sotto diversi punti di vista. Alcuni potrebbero vivere dei momenti di disagi proprio per alcune sensazioni complicate da gestire. Il Sagittario è ancora protagonista di un periodo piuttosto complicato, c'è ancora un po' di agitazione nell'aria e la difficoltà di gestire alcuni momenti. L'importante è però cogliere le occasioni che capitano in amore che potrebbero essere molto interessanti.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Scende il Capricorno che è in un momento in cui si sente sempre messo alla prova da tutti, anche se è una situazione che si vuole per provare ad affrontare tutto con grande coraggio. Sale l'Acquario che vive una giornata importante e che si deve assolutamente inquadrare. L'obiettivo è quello di trovare qualcuno sulla stessa lunghezza d'onda. Il Sagittario è in un momento complesso, dove si può salvare solo ed esclusivamente dal punto di vista dell'amore. C'è voglia di impegnarsi per riuscire a trovare finalmente la felicità. Lo Scorpione sembra pronto a veder rinascere una passione con la possibilità di tirarsi fuori per questo motivo da situazioni che non sembrano essere molto facili da gestire. Il Capricorno discute un po' con tutti, spesso è colpa sua e non se ne rende conto. C'è sicuramente l'obiettivo di essere molto tranquilli, ma attenzione a vivere tutto con la pressione sempre al massimo.

