PECHINO EXPRESS 2017 / Pagelle settima puntata: i Modaioli si ritirano, gli Amici eliminati dai Compositori

Pechino Express 2017, le pagelle della settma tappa dello show di Rai Due. Riviviamo i momenti migliori della serata, tra sofferenze fisiche, avventure e sorprese.

Pechino Express 2017

PECHINO EXPRESS: I VERDETTI DELLA SETTIMA TAPPA

Avventure, sofferenze e sorprese: la settima tappa di Pechino Express ha regalato parecchi sussulti agli appassionati del programma. Cominciamo dal ritiro dei Modaioli, che sul più bello hanno alzato bandiera bianca per il piccolo infortunio di Marcelo. Il viaggiatore si è fermato per un problema alla spalla e Michele ha preferito rientrare a casa. La coppia era una delle più collaudate e il loro addio sembra aver lasciato un vuoto tra i concorrenti, che si erano affezionati parecchio ai due ragazzi. La classifica finale della puntata ha messo in serio pericolo la coppia delle Clubber. Per Valentina Pegorer ed Ema Stokholma la busta di Pechino Express è stata benevola, infatti si sono salvate al fotofinish e quindi potrano proseguire il viaggio in Giappone. Durante la puntata Antonella Elia è stata una delle protagoniste, assieme a Jiil Cooper. Non solo perchè Le Caporali si sono aggiudicate la tappa, ma anche per le continue lamentele di Antonella, che alla fine è riuscita pure a sorridere.

COSA ACCADRA' NELLA PROSSIMA

Cosa accadrà nella prossima puntata di Pechino Express? I nostri viaggiatori sbarcano in Giappone per l'ottava tappa, che andrà in onda il prossimo 25 ottobre su Rai Due. L'adventure game innalza il livello di difficoltà e i nostri protagonisti verranno messi a dura prova nei prossimi giorni. Ritroveremo le seguenti coppie: LE #CAPORALI (Antonella Elia e Jill Cooper) LE #CLUBBER (Valentina Pegorer ed Ema Stokholma) I #MASCHI (Francesco Arca e Rocco Giusti) e I #COMPOSITORI (Achille Lauro e Boss Doms). All'appello mancheranno I #MODAIOLI, dato che Marcelo Burlon e Michele Lamanna hanno deciso di abbandonare il gioco dopo l'infortunio subito alla spalla da Marcelo. Le anticipazioni svelano le Caporali legate a dei pali di legno. Francesco Arca, invece, sarà impegnato in un test complesso sul cibo e dovrà trovare il coraggio di assaggiare qualcosa apparentemente disgustoso. Come se la caveranno i ragazzi? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.

