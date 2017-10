PIAZZAPULITA/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: le ultime ore di Loris Bertocco

19 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Piazzapulita su La7

Questa sera, giovedì 19 ottobre 2017, alle 21.10 su La7 va in onda la sesta puntata stagione di Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli. Tra i temi della sesta puntata il reportage esclusivo di Luca Bertazzoni sulle ultime ore di Loris Bertocco. Veneziano di 59, paralizzato da 40 anni dopo un incidente in moto, Loris ha scelto la via del suicidio assistito in Svizzera, presso una clinica di Lugano. Il reportage della durata di ventitré minuti racconta gli ultimi quattro giorni di Loris. Le immagini, di forte impatto, mostrano Bertocco mentre parla con i parenti e saluta la madre 81enne. Tutto con grande lucidità. “Per questo, il mio impegno estremo, il mio appello, è adesso in favore di una legge sul “testamento biologico” e sul “fine vita”… Il mio appello è che si approvi al più presto una buona legge sull’accompagnamento alla morte volontaria (ad esempio, come accade in Svizzera), perché fino all’ultimo la vita va rispettata e garantita nella sua dignità”, ha scritto Loris Bertocco alla fine della sua lunga lettera, pubblicata su Repubblica, in cui spiega le ragioni dell’addio.

GLI OSPITI DI CORRADO FORMIGLI

Corrado Formigli cercherà di fare il punto sul percorso della legislazione sul fine vita in Italia. Gli ospiti in studio della puntata di Piazzapulita sono: il sindaco di Napoli Luigi De Magistri; il sindaco di Firenze Dario Nardella; Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano; Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale; Maurizio Lup, coordinatore nazionale d Alternativa popolare; Marco Cappato dei Radicali italiani; il giornalista Alessandro Milan; la scrittrice Chiara Rapaccini; il dottore Umberto Tirelli, primario dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano.

