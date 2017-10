PROVACI ANCORA PROF 7/ Anticipazioni ultima puntata: Camilla e Gaetano partiranno insieme? (19 ottobre)

Provaci ancora prof 7, anticipazioni ultima puntata di oggi 19 ottobre 2017: Camilla e Gaetano partiranno insieme per Napoli? Appuntamento alle 21.25 su Rai 1.

19 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, giovedì 19 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Provaci ancora prof 7, la fortunata serie tv con Veronica Pivetti. Nell’ultima puntata Camilla dovrà risolvere la sua situazione con Gaetano (Paolo Conticini), i due infatti stanno vivendo un momento di crisi. Il vicequestore che sta indagando su un caso di omicidio in cui sembra essere coinvolto Vasco (Alan Cappelli Goetz), uno degli studenti di Camilla innamorato della prof. Il ragazzo è sparito e ancora una volta la prof si prenderà a cuore la situazione di uno dei suoi ragazzi, certa della sua innocenza. Anche in famiglia non mancano i problemi per Camilla: Renzo (Enzo Decaro) non sa come comportarsi con Marta (Simonetta Solder), mentre Livietta (Ludovica Gargari) deve decidere se dare una seconda occasione a George (Luca Murphy), padre di sua figlia Camilla. Ma vediamo più nel dettaglio come si concluderà la settimana stagione di Provaci ancora Prof?

PROVACI ANCORA PROF 7, LA TRAMA DELLA PUNTATA

Gaetano e Camilla si sono separati. A fare la prima mossa per riavvicinarsi è la prof: Camilla si reca in commissariato, ma qui viene a sapere da Lucianona (Daniela Terreri) che Gaetano, senza dirle niente, ha accettato la promozione e ha deciso di trasferirsi a Napoli. Ferita e delusa, Camilla chiede di lasciare al più presto casa sua.George (Luca Murphy) arriva a Torino e viene accolto a braccia aperte da Livia (Ludovica Gargari). Dopo la breve relazione con Stefano (Luca Capuano), Livia ha capito che è proprio il padre di sua figlia l'uomo giusto per lei.Vasco (Alan Cappelli Goetz) non si trova e mentre Camilla chiede informazioni ai compagni, Gaetano le comunica che il ragazzo è sospettato di omicidio e latitante. La vittima è Ciro Azzarita (Gianpiero Tarantino), ucciso con un colpo di postola nella stanza di un hotel dove sono state trovare tracce di cocaina e la cassaforte è stata aperta ed è vuota. Il portiere di notte, Piero Rossotto (Massimiliano Mecca), viene interrogato dalla polizia e rivela che l’ultimo a salire nella stanza è stato Vasco. La vittima ha al dito un anello che fa parte della refurtiva di una rapina a una gioielleria di Torino, avvenuta quattro anni prima. Proprio per quella rapina, Vasco ha scontato tre anni di carcere senza mai fare il nome del suo complice. Il ragazzo ha voluto vendicarsi del suo complice? Camilla incontra di nascosto Vasco, certa della sua innocenza: il ragazza confessa alla prof di essere andato in quella stanza d’hotel ma l’ex complice era già morto. Poco dopo anche il portiere dell'hotel viene trovato morto. L’ultima telefonata della vittima è stata a un certo Mauro Marchi (Michele Cantalupo), titolare di una agenzia di modelle dietro cui si nasconde ben altro…Livia, George e la piccola Cami decidono di tornare a Londra e Renzo e Camilla li accompagnano in aeroporto. Proprio lì la Prof incontra Gaetano, in procinto di prendere il volo per Napoli… come finirà tra loro?

