PROVACI ANCORA PROF 8 / Ci sarà? Anticipazioni e news: Camilla andrà a Napoli?

In attesa dell'utilma puntata di Provaci ancora Prof 7, i fan della serie con protagonista Veronica Pivetti sperano nell'ottava stagione della fortunata fiction.

19 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Veronica Pivetti

La settima stagione di Provaci ancora prof è giunta a conclusione. Stasera in prima serata su Rai1 andrà in onda l’ottava e ultima puntata della fortunata serie con Veronica Pivetti. Dati i continui successi di Camilla Baduino i fan della serie confidano nel rinnovo per l’ottava stagione: “La prof ha vinto! Ed è la prima volta che su Rai Uno fanno il 17% il Mercoledì @RaiUno @RaiFiction allora l'ottava serie?#provaciancoraprof7” e “Brava la nostra fiction preferita che continua a vincere il prime time in chiaro! #provaciancoraprof7 @Raiuno @RaiFiction cominciamo a pensare alla ottava serie?”, hanno scritto su Twitter due fan commentando gli ascolti della settima puntata di Provaci ancora prof 7, in onda per la prima volta di mercoledì. Gli ascolti fanno ben sperare in un rinnovo, inoltre non è da escludere che il finale di stagione non ci lasci con un cliffhanger. Stasera infatti scopriremo se Camilla e Gaetano risolveranno la loro crisi o se il vicequestore partirà da solo all volta di Napoli.

IL GIOVEDÌ DI RAI 1

Provaci ancora prof 7 finisce oggi, 19 ottobre, ma il giovedì sera di Rai 1 resta dedicato alla fiction italiana. Da settimana prossima, giovedì 26 ottobre, Veronica Pivetti e Paolo Contincini lasciano il posto a Sirene, la nuova serie tv sulle sirene ambientata a Napoli. La fiction è diretta da Davide Marengo, mentre a sceneggiarla ci sono Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Il cast è quasi tutto al femminile: Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Valentina Bellé, Denise Tantucci e Michele Morrone. Protagonista maschile l’attore Luca Argentero.

