RIKI/ Domani esce il suo secondo album (Chi ha incastrato Peter Pan)

Il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo in arte Riki questa sera è uno degli ospiti della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis.

19 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Riki a Chi ha incastrato Peter Pan

IL 20 OTTOBRE ESCE L’ALBUM ‘MANIA’ DI RICCARDO MARCUZZO

Uno degli ospiti più attesi di questa nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan è il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Riki. Uno dei talenti più cristallini dello scenario musicale nostrano come del resto conferma ampiamente il doppio disco di platino conquistato da Perdo le parole, il suo primo album. Tra l’altro l’artista milanese in questi giorni sta per pubblicare il suo secondo album intitolato Mania. Per la precisione l’uscita è attesa per questo venerdì 20 ottobre con Riki che ha voluto regalare ai proprio follower una ghiotta anticipazione mostrando la copertina in anteprima. Infine, sono state svelate anche le date del suo tour invernale che vedrà due concerti all’Alcatraz di Milano il 15 novembre ed il 18 novembre all’Atlantico di Roma già Sold Out e quindi altre date febbraio a partire dal 16 dal Teatro della Concordia a Venaria (To) fino ad arrivare a Nonantola (Mo) presso il Vox Club il 10 marzo.

RIKI E IL NO A SANREMO

Riccardo Marcuzzo ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato a 360 gradi ammettendo di non avere nei piani il Festival di Sanremo e di aver protestato per la scelta di Francesco Facchinetti di non prevedere concerti all’interno di Palazzetti. Queste le parole di Riki: “Sanremo? Il Festival non è nei miei piani, adesso non lo voglio fare.. Io in realtà volevo subito i palazzetti, i 3mila posti dell’Alcatraz di Milano, per esempio, mi sembravano pochi e per questo ho protestato con Francesco ma poi ho capito che aveva ragione lui. Infatti, essere accolti da 6mila fan in un centro commerciale per firmare autografi non ti garantisce il tutto esaurito al Forum di Assago, non funziona così. Al limite si fa sempre in tempo a spostare il concerto in un posto più grande. Il nuovo album? Riki e Mania letti di fila suonano benissimo. È anche vero, però, che il titolo riflette il mio essere maniacale in quello che faccio. Non posso negarlo, sono un vero rompiscatole e mi fido solo del mio gusto”.

