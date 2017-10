RITA BELLANZA/ X Factor 2017, home visit: con "Sally" ha commosso i giudici. Levante punterà su di lei?

Rita Bellanza ha commosso i giudici con la sua voce che racconta il suo difficile passato. Levante la porterà ai Live di X Factor 2017 tra le Under Donne?

Rita Bellanza

Rita Bellanza ha di sicuro stravolto i giudici di X Factor 11, a partire da Levante che sarà la sua guida durante il suo percorso nel talent show di Sky Uno. Questa sera, giovedì 19 ottobre 2017, Rita affronterà infatti le Home Visit in attesa di scoprire se potrà approdare ai Live Show. In attesa di vederla di nuovo sotto i riflettori del programma, scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita e sul percorso avuto finora sul piccolo schermo. Rita Bellanza è la promessa delle Under Donne di Levante, una ragazza di 20 anni originaria della provincia di Cosenza. È nata infatti a Cetraro, dove risiedono alcuni familiari, ma ha lasciato la cittadina per trasferirsi in Lombardia in seguito a un evento traumatico. Ha vissuto così fra le braccia della comunità Arcobaleno ed è stata affidata a diverse famiglie, prima di trovare il proprio spazio a Riva di Solto. Le sue esperienze sono tutte racchiuse nella sua voce, un timbro importante per una ragazza così giovane, ma che ha vissuto di sicuro sulla propria pelle tutta la pesantezza di eventi importanti.

LA SUA “SALLY” CONQUISTA LEVANTE

Abbiamo incontrato Rita Bellanza per la seconda volta ai Bootcamp di X Factor 11. La concorrente è salita infatti sul palco in occasione dell'ultima puntata di questa seconda fase del talent, intonando una delle hit più famose di Vasco Rossi: Sally. La sua voce tuttavia non era passata inosservata agli occhi di Manuel Agnelli fin dal suo arrivo alle Audizioni, dove si era lanciata sulle note di un brano di Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. In quell'occasione, il giudice dei Gruppi aveva infatti sottolineato quanto il suo cantato fosse naturale. Lo stupore dei tre giudici di XF 11 è stato più che evidente durante la seconda performance di Rita, che è riuscita a realizzare il sogno di Levante. La sua futura coach era infatti alla ricerca di una voce particolare, insolita e originale e quella di Rita corrisponde a tutte queste caratteristiche. La cantante alla fine ha sottolineato che tante cantanti si lanciano verso Sally, ma che pochissime riescono ad avere le qualità canore per poter intonare davvero questo brano.

IL SUO PERCORSO

Rita Bellanza arriva ad X Factor 11 grazie ad un'amica, che ha deciso di iscriverla al talent. Durante un'intervista a L'Eco di Bergamo, la giovane artista ha rivelato di non aver scelto personalmente il brano, ma che è stato suggerito dalla produzione perché rientrava perfettamente nelle sue corde. Prima di salire sul palco, Rita ha avuto numerosi dubbi sulla buona riuscita della sua esibizione, ma ha potuto contare sul supporto dello staff. Non ha negato inoltre che l'emozione di quel momento sia stata alimentata anche da un attacco di ansia, dato che ne soffre da diverso tempo e che alla fine le ha permesso di infondere quel tipo di emozioni anche durante la sua performance. Una voce profonda e con un timbro da contralto, che di certo rimane nella memoria dei fan del programma. In tanti hanno manifestato infatti sui social la loro forte preferenza per la giovane concorrente, che di certo ha la strada spianata verso un sicuro successo.

© Riproduzione Riservata.