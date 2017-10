Raffaello Tonon / Lo sfogo con gli altri concorrenti: racconta la depressione e poi viene deriso (Gf Vip 2017)

Raffaello Tonon parla della sua depressione al Grande Fratello Vip, gli altri concorrenti dopo averlo ascoltato l'hanno deriso, ecco lo sfogo dell'amica Eva Henger.

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon, con il suo particolare carattere estroverso, ha già conquistato sia i coinquilini nella Casa del GF Vip, sia il pubblico. Molti telespettatori per esempio, nonostante le molteplici incursioni da Barbara d'Urso, non lo vedevano da tempo e quindi, ritrovarlo in gioco più in forma che mai ha lasciato tutti di stucco. Quando aveva 25 anni con tutti i riccioli, sembrava anche più avanti con l'età mentre adesso, dopo essersi sottoposto anche a ritocchini estetici che non ha mai nascosto, ha ritrovato la giovinezza dei suoi 38 anni portati benissimo. Ma cosa ha fatto l'opinionista per essere tanto in forma? Tonon si è sottoposto ad una liposuzione e una dieta molto stretta. In questo modo, il suo ventre è diventato piattissimo e scolpito. Dopo avere recuperato appieno la forma fisica, ha svelato anche di essersi aiutato con degli innovati trattamenti estetici. Nelle ultime ore, l'ex vincitore de La Fattoria, si è confidato anche con gli altri concorrenti della Casa, parlando della sua depressione.

Raffaello Tonon si confida al GF Vip, ma...

Tonon, parlando con gli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, si è confidato menzionando gli psicofarmaci che è costretto ad assumere. Dopo avere terminato il racconto però, gli altri protagonisti del cast l'avrebbero deriso. Questo ha scatenato l'ira dell'amica Eva Henger che l'ha prontamente difeso su Facebook scrivendo un lungo stato: "Oggi, sentirlo parlare della depressione che lo travolge, mi ha commosso. Mentre parlava lo hanno chiamato in confessionale e le persone che hanno ascoltato con ‘finto' interesse ‘quasi commossi' non hanno perso tempo per prenderlo in giro chiamandolo ‘il conte caduto in disgrazia'". Proprio Tonon, dopo aver vinto La Fattoria, intervistato tra le pagine del settimanale Vero aveva dichiarato: "Ho sofferto per sette anni di depressione. La mia vita è cambiata grazie a Costanzo. Ho capito che poteva esserci di nuovo entusiasmo. Sono guarito grazie alla TV e a ‘La Fattoria', mi hanno fatto capire che se mi pagano qualcosa so fare".

