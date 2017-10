STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? (mercoledì, 19 ottobre 2017)

Stasera in tv Mediaset, i programmi di oggi, giovedì 19 ottobre 2017: Chi ha incastrato Peter Pan? su Canale 5, Mission Impossible - Protocollo su Italia 1 e Un'Ottima Annata su Rete 4.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, giovedì 19 ottobre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione si presenta ricco di scelte anche se il cinema è specificamente il vero padrone della serata con pellicole di diverso genere, interessanti, seconde visioni di lusso oppure terze, forse anche settime, che importa, visioni immortali come il Fantozzi proposto da Italia 2. Fuori dalle tematiche del cinema, Canale 5 con lo show condotto da Paolo Bonolis 'Chi ha Incastrato Peter Pan?' tenta la zampata allo share. Chi vincerà la sfida in casa Mediaset e nel confronto serale con le altre reti? Ai telespettatori l'ardua sentenza. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Uno dei programmi di punta delle Endemol è di sicuro 'Chi ha Incastrato Peter Pan?', in altri paesi chiamato con nomi diversi ma il contenitore televisivo è quello e per l'Italia Paolo Bonolis è il cinico referente affiancato dal solito collega ed amico musicista Luca Laurenti, in cabina di regia Roberto Cenci. Sotto l'egida del 'squadra che vince non si cambia', il programma giunto alla sua quinta edizione non prevede sostanziali cambiamenti se non la piccola innovazione delle presenze mediatiche di youtuber pronti a commentare le vicende in studio e le performance di magie di Luca Laurenti, surreale Copperfield trasteverino con la sua onirica comicità delicata Ospiti più o meno famosi, il programma sicuramente è il top-show della serata. Di contorno a 'Chi ha Incastrato Peter Pan?', diversi film tutti interessanti. Paolo Villaggio rivive con il suo personaggio principe, Fantozzi, nella commedia trasmessa su Italia 2, 'Fantozzi, il ritorno'. Satira e costume di un'italia tutto sommato ancora felice sono il corollario alle vicende del povero ragioniere perennemente innamorato della signorina Silvani, sogno erotico solamente di lui, ma per lui isola irraggiungibile.

Bellissima pellicola sulle frequenze digitali di Iris, Billy Elliot e le sue vicende legate al ballo e alla negazione dell'arte del padre, sono ancora una volta pronte a inchiodare il pubblico con la delicatezza di una pellicola bella e cruda, eppure mai sopra le righe. Ancora cinema su Rete 4 e la commedia brillante 'Un'ottima annata - A good year'. Trai vigneti di una Francia da Lonely Planet l'amore nascente di un Russel Crow delicato e poco gladiatore e di un'ammaliante e bella come mai Marion Cotillard. Azione su Italia 1 con l'adventure-movie 'Mission: Impossible - Protocollo Fantasma', in questa pellicola di pura azione, accanto a Tom Cruise un cast votato alla piena azione per quello che è stato il quarto episodio delle saga, nonostante tutto davvero ben diretto e con trame interessanti nelle vicende. Cinema Tv per la pellicola proposta in prime time da La 5, 'Ricomincio da ieri', piccolo dramma brillante e sentimentale di un'America tipicamente vista con gli occhi delle Tv più che del cinema. Accanto alle pellicole di Mediaset per questo 19 ottobre, il serial per ragazzi 'Io sono Franky' sulle frequenze Boing, le vicende in diretta dei VIP nella casa del Grande Fratello su Mediaset extra, gli intrighi scientifici e polizieschi di 'Bones' e della bella antropologa forense Temperance "Bones" Brennan.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21,10 Chi ha Incastrato Peter Pan? (Intrattenimento)

Canale 5 ore 00,00 L'Intervista (Talk Show)

Italia 1 ore 21,15 Mission: Impossible - Protocollo Fantasma (Film)

Italia 1 ore 23,55 Street Food Battle (Show)

Rete 4 ore 21,15 Un'Ottima Annata - A Good Year (Film)

Rete 4 ore 23,47 Defiane - I Giorni Del Coraggio (Film)

La 5 ore 21,10 Ricomincio Da Ieri (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello VIP - In Diretta Dalla Casa (Intrattenimento, Talent show)

Iris ore 21,00 Billy Elliot (Film)

Italia 2 ore 21,10 Fantozzi, Il Ritorno (Film)

Top Crime ore 21,10 Bones - Ottava Stagione, ep. 9 Un Tentativo Disperato (Serie Tv)

Boing ore 20,50 Io Sono Franky (Serie Tv)

