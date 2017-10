STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora prof 7 (giovedì, 19 ottobre 2017)

Stasera in tv Rai, i programmi di oggi, giovedì 19 ottobre 2017: Provaci Ancora Prof 7 su Rai 1, Nemo - Nessuno escluso su Rai 2 e Life Animated su Rai 3. Il dettaglio dei programmi.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, giovedì 19 ottobre 2017, il palinsesto di casa Rai presenta un'offerta mista e interessante sotto diversi punti di vista. Se il nazional-popolare televisivo vedrà l'interesse delle famiglie per l'ennesima vicenda della professoressa Pivetti in 'Provaci ancora Prof', giunta alla settima stagione, Rai 5, canale culturale, offre un'opera lirica particolare e interessante, 'La Rondine' di Giacomo Puccini, Per i cinefili l'appuntamento principe è su Rai 3 con il lungometraggio commovente e delicato, 'Life, Animated' o l'action-movie 'Sotto Assedio' sulle frequenze di Rai 4. Cronaca e approfondimento su Rai 2 con il divertente programma 'Nemo - Nessuno escluso', irriverente e pronto ad indignare un'Italia sensibile a tematiche di cronaca e attualità. Un palinsesto quindi interessante che merita l'attenzione del pubblico affezionato a Mamma Rai. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione dei canali Rai di stasera.

La settima stagione di 'Provaci Ancora Prof', vedrà il suo epilogo nella prima serata di oggi, giovedì 19 ottobre, con l'ottava ed ultima puntata di questa serie. Succederà un'ottava stagione? Ancora la Rai non ha smentito o confermato nulla, anche se lo share di oltre quattro milioni di telespettatori a puntata porta Mamma Rai a valutare una nuova stagione di questa serie di successo. La bella e brava Veronica Pivetti, insieme ad Enzo Decaro (ex Smorfia assieme al compianto Massimo Troisi e Lello Arena) e tutto il cast in questa puntata dal sapore di ultimo giorno di scuola, sono pronti a dare l'addio, o arrivederci, tutto è ancora in ballo, al pubblico che per sette anni ha seguito le vicende scolastiche e private di Camilla Baudino (Veronica Pivetti) e Renzo Ferrero (Enzo Decaro). Su Rai 2 l'anti-Iena per eccellenza, in effetti ex Iena, Enrico Lucci, assieme alla bella e brava giornalista Valentina Petrini, sono pronti per l'ennesima serata di ironia, satira, giornalismo sul fatto, approfondimenti su temi scottanti d'attualità, costume, politica, società con la classica verve e velocità del programma sempre all'altezza dello stile brillante della coppia conduttrice. Il cinema di questa serata prevede un film davvero interessante, commovente, pluri premiato, 'Life, Animated', una prima visione di Rai 3.

La storia del piccolo Owen e del padre, personaggi reali di un'America alle prese con il fenomeno crescente dell'autismo, ha nelle sale commosso e entusiasmato il pubblico di tutto il mondo. La tecnica empirica voluta ed applicata dal padre è stato il colpo di genio di un eroe vero della società americana, il quale ha trovato l'unico punto di contatto con il figlio chiuso nel suo mondo fatto di DVD della Disney, comunicare con lui attraverso le voci e le battute dei personaggi preferiti di Owen. Se siete portati alla commozione e alla comprensione di una tematica importante, 'Life, Animated' è pronto per il vostro stato d'animo. Rai 5 si concede al teatro musicale con la bella opera 'Le Rondini', opera minore ma solo apparentemente per un Giacomo Puccini sempre pronto a commuovere con i suoi melodrammi di grande impatto emotivo. Buon cinema anche con le pellicole di Rai 4, 'Sotto Assedio', azione totale per una pellicola al cardiopalma, e 'If Only', commedia drammatica che vede come protagonista la bella e brava Jennifer Love Hewitt in onda in prima serata su Rai Movie, Fiction di successo per Rai Premium con il quinto episodio della terza stagione di 'Delitti in Paradiso'.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai 1 ore 21,25 Provaci Ancora Prof 7 - Ottava e ultima puntata (serie Tv)

Rai 1 ore 23,25 Porta a Porta (approfondimenti cronaca)

Rai 2 ore 21,20 Nemo - Nessuno escluso (Attualità)

Rai 2 ore 23,30 Stracult - Live Show (Cinema, spettacolo, costume e società)

Rai 3 ore 21,25 Life Animated (Film)

Rai 3 ore 23,05 La Mia Passione (Approfondimento cronaca, interviste)

Rai 4 ore 21,00 Sotto Assedio (Film)

Rai 5 ore 21,15 Opera: La Rondine (Lirica, teatro)

Rai Movie ore 21,10 If Only (Film)

Rai Premium ore 21,20 Delitti in Paradiso - Terza stagione, episodio 5 (Serie Tv)

© Riproduzione Riservata.