Striscia la notizia/ Video, stasera servizio di Vittorio Brumotti sul Grand Canyon: sul web piovono critiche

Questa sera, giovedì 19 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone di una nuova puntata di Striscia la notizia.

19 ottobre 2017 - agg. 19 ottobre 2017, 17.15 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Stasera a Striscia la Notizia andrà in scena un servizio molto particolare che vedrà coinvolto Vittorio Brumotti. Questi con la sua bicicletta si è portato in cima al Grand Canyon muovendosi tra le rocce a sprofondo saltellando in maniera molto rischiosa. Il pubblico ha reagito in maniera particolare e molto responsabile, tantissimi infatti hanno sottolineato come i suoi numeri siano incredibili ma ne hanno criticato quella che per il pubblico è un briciolo di incoscenza. Stasera staremo a vedere qualcosa di più durante il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dove vedremo di capire meglio quanto accaduto. Sicuramente però stupisce il pubblico che commenta a sorpresa in maniera molto prudente e lanciando lo splendido messaggio che la vita è una sola. Sulla pagina ufficiale di Instagram di Striscia la Notizia possiamo trovare un piccolo video di anticipazione di quello che vedremo stasera nel prime time di Canale 5, clicca qui per il video e per i commenti dei follower. (agg. di Matteo Fantozzi)

BUONI GLI ASCOLTI

Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno compie 30 anni, continua a riscuotere successi. La puntata di ieri sera, mercoledì 18 ottobre, ha registrato una media di 4.409.000 spettatori con uno share del 16.9%. Un ottimo risultato anche se bisogna ammettere che ieri il tg ha subito una sconfitta in favore del suo principale competitor i Soliti Ignoti – Il Ritorno, che su Rai 1 ha ottenuto 4.734.000 spettatori con il 18.2%. Questa sera, giovedì 19 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone di una nuova puntata con nuovi servizi e ironiche rubriche. Non mancheranno gli stacchetti delle due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabbino, da quest’anno animato da Rocco Gaudimonte dopo la scomparsa di Gero Cardarelli lo scorso agosto.

IL SERVIZIO DI PINUCCIO

Il servizio di Pinuccio è stato tra i più seguiti della puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 18 ottobre. L’inviato di Striscia è stato a Fraine, in provincia di Chieti. Tre anni fa una frana ha fatto crollare la strada che collega il piccolo comune a Castiglione. A collegare le due località è rimasta una piccola stradina e durante una recente nevicata gli abitanti di Fraine sono rimasti isolati per un mese. Pinuccio è andato nell’Alto Vastese per documentare la situazione: soldi stanziati da tempo dalla Regione, lavori appaltati dalla Provincia, ma i cantieri non partono.

© Riproduzione Riservata.