Samuel Storm/ X Factor 2017, home visit: dai barconi ai live? Fedez pazzo del suo talento

Samuel Storm, il 19enne nigeriano che ha già conquistato Fedez, riuscirà a superare gli home visit conquistando un posto ai live di X Factor 2017? La storia commovente del cantante.

19 ottobre 2017

La puntata più importante per gli aspiranti concorrenti di X Factor 2017 è arrivata. Tra tutti i talenti, quello che ha emozionato non solo per la voce ma anche per la storia personale c’è sicuramente Samuel Storm che, sin dalla prima audizione, ha incantato Fedez, giudice degli Under Uomini di cui potrebbe far parte Samuel al termine degli Home Visit. Dopo averlo ascoltato per la prima volta, Fedez si è già sbilanciato nei suoi confronti dichiarando di considerarlo non solo uno dei cantanti dei live ma anche un probabile vincitore di X Factor 11.

TUTTI PAZZI PER SAMUEL STORM

Samuel Storm è uno dei talenti di X Factor 11 che può già contare su un grande numero di fans. Il pubblico del talent show di Sky apprezza la sua voce nera ma capace di esprimere l’emozione di ciò che ha vissuto. Tra i tanti fans di Samuel Storm c’è anche Noemi, concorrente della seconda edizione di X Factor e che nelle scorse settimane ha espresso la sua stima per il cantante con un tweet che non è passato inosservato. Samuel, a differenza degli altri concorrenti che sono Domenico Arezzo “Nico”, Lorenzo Bonamano, Gabriele Esposito e Kamless che affronteranno l’ultima sfida prima dei live all’estero, farà gli home visit in Italia non potendo ancora espatriare. Come ha sottolineato Fedez durante la puntata dei bootcamp, gli home visit di Samuel Storm si svolgeranno seguendo le stesse modalità degli altri concorrenti. Per riuscire a battere la concorrenza, dunque, il nigeriano dovrà tirare fuori non solo la voce ma anche tutta la sua grinta. Con Fedez che si è già abbondantemente sbilanciato nei suoi confronti, la presenza di Storm ai live appare quasi scontata ma ad X Factor tutto può succedere.

LA STORIA DI SAMUEL

La storia di Samuel Storm è quella di tanti immigrati che arrivano in Italia in cerca del riscatto sociale ed economico. Samuel è un ragazzo nigeriano che è sbarcato sulle coste italiane dopo un lungo viaggio sui barconi. Nove lunghi mesi durante i quali Samuel ha viaggiato con tanti uomini, donne e bambini alla ricerca di un posto migliore per poter vivere. Sbarcato in Italia, Samuel ha cercato conforto nella chitarra per poter dimenticare l’inferno della Nigeria dal quale è scappato. Samuel è stato salvato da una nave di militari italiani che gli hanno regalato una seconda vita. Storm si è così trasferito a Catania, dove ancora vive. Il sogno di Samuel è riuscire a vivere di musica. La prima chance per sfoggiare il suo talento è arrivata lo scorso anno con la partecipazione ad Amici dove è stato eliminato prima della formazione della classe. Quest’anno, invece, è riuscito a superare tutte le audizioni di X Factor arrivando alla fase degli Home Visit. I live, dunque, per Samuel rappresentano non solo una grande chance musicale ma anche di vita.

