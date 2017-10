Strafactor 2017/ I nomi dei concorrenti ufficiali alternativi di X Factor 11: pronostici, Mister Cik convince?

19 ottobre 2017 Emanuela Longo

Strafactor

Mentre cresce l'attesa in vista dell'ultima tappa che precederà i Live di X Factor 11, l'attenzione è concentrata anche sul suo spin off vincente, Strafactor, per il quale sono ormai giunte alle fasi finali le audizioni. Anche quest'anno il "fratello freak" di X Factor si pone come obiettivo principale quello di trovare i 12 concorrenti alternativi e che si distinguono per la loro originalità ed eccentricità. Riuscirà la giuria formata da Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer a raggiungere l'obiettivo sperato? I prescelti saranno infatti chiamati a sfidarsi in diretta nello show condotto da Daniela Collu, già conduttrice della passata stagione di Strafactor e prontissima a presentare gli insoliti artisti, spesso veri talenti incompresi ma come sempre dotati di una genialità sottile e nascosta che solo i tre giudici riusciranno a tirare fuori. L'appuntamento che si colloca come sempre in coda alla puntata di X Factor 11, oggi dedicata agli Home Visit, regalerà ai telespettatori momenti di assoluta ilarità e divertimento. Unica pecca, la breve durata del programma che però riesce al tempo stesso a non stancare ed apparire così fin troppo ripetitivo. Strafactor andrà in onda alle 23.15 circa, come sempre su Sky Uno, con le ultime audizioni.

MISTER CIK E GLI ALTRI SFIDANTI: CHI PASSA LE ULTIME AUDIZIONI?

In queste puntate della nuova edizione dello spin off di X Factor 11, sono stati numerosi i concorrenti, veri artisti incompresi, che hanno tentato di mettere a fuoco il loro reale talento. Siamo così passati dal giovane di Maratea che ha portato davanti alla giuria una canzone "scritta da un amico del padre, musicata da un amico del padre, arrangiata da un amico del padre", passando al genio il cui nome d'arte rappresenta un omaggio alla famiglia Castelli della nota soap opera non più in onda, Centovetrine. Ogni esibizione è stata un momento di assoluto divertimento, ma oggi si torna a fare sul serio e i riflettori sono tutti puntati su Mister Cik, che con la sua Ba Mchele ha già inaugurato un vero e proprio tormentone. La canzone blues in dialetto barese portata a Strafactor da Mister Cik ha letteralmente fatto impazzire tutti, a partire dalla giuria che all'unisono ha applaudito il giovane barese facendolo passare con ben tre "si". Lui ha 24 anni, è uno studente e su YouTube è già una vera star. Attorno a lui però, una concorrenza spietatissima rappresentata da Simone Cirri, cantante metà pop e metà lirico, Andrea Rivas, genio incompreso e stonato del reggaeton e Dario Zumkeller, che si esibisce a ritmo dei click del mouse. Riuscirà l'acclamatissimo Mister Cik ad avere la meglio ed a convincere ancora i tre giurati?

