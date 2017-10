TOP CHEF ITALIA 2017/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: il ritorno della scatola nera

Top Chef Italia 2017, anticipazioni settima puntata: torna questa sera l'appuntamento con il talent show culinario. Chi sarà il nuovo eliminato dopo Cristian?

19 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Top Chef Italia

Continua il successo della seconda edizione di Top Chef Italia. Merito di un format in cui i concorrenti sono chef professionisti che scelgono di mettere alla prova le proprie capacità culinarie rimettendosi al giudizio di giudici stellari che non perdonano nessun errore, neanche il più piccolo. Top chef Italia 2017 torna in onda questa sera. Alle 21.30 su canale 9 andrà in onda la settima puntata della seconda edizione del talet show culinario. Al termine della nuova stagione, con quella di questa sera, mancano esattamente quattro puntate. La finalissima, infatti, andrà in onda giovedì 9 novembre. Top Chef Italia 2017 è ormai giunto al giro di boa. Per i concorrenti non c’è più tempo per scherzare e commettere errori. I giudici, infatti, sono sempre più esigenti dai concorrenti ancora in gara che, essendo anche degli chef professionisti, devono dimostrare di avere non solo doti tecniche ma anche creatività, fantasia e un pizzico di follia per conquistare il titolo finale. Sono rimasti in 7 i concorrenti di Top Chef Italia 2 dopo l’eliminazione, nella scorsa puntata, di Cristian Orsini che ha dovuto dire addio al suo sogno di diventare il Top Chef Italia 2017 al termine di una puntata ricca di contrasti. "I giudici pretendono sempre di più dai nostri aspiranti Top Chef Italia e la tensione si fa sentire” è la frase che ha dato il via alla scorsa puntata. Accadrà lo stesso anche nell’appuntamento odierno?

TOP CHEF ITALIA: CHI SARA’ IL NUOVO ELIMINATO?

Non c’è più tempo per giocare. I sette concorrenti ancora in gara di Top Chef Italia 2017 sono pronti a sfidarsi dando vita a sfide sempre più interessanti e che mettono sempre più in difficoltà anche i giudici stellati. A giudicare i piatti dei concorrenti sono tre giudici super professionali e soprattutto che cercano di esprimere i propri giudizi con estremo tatto per non offendere la sensibilità e la professionalità dei concorrenti. La giuria di Top chef Italia 2017 è formata da tre chef stellati come Annie Feolde, Mauro Colagreco e Giuliano Baldessarri. Nella puntata in onda questa sera, come ospite speciale, tornerà Moreno Cedroni. Protagonista della settima puntata di Top Chef Italia 2017 sarà la Scatola Nera con l’assaggio al buio degli ingredienti. A sfidarsi saranno inzia Fumagalli di Lecco, Victoire Gouloubi di Sesto San Giovanni, Francesco Germani di Milano, Majda Nabaoui di Modena, Luca Natalini di Borgo a Buggiano, Matteo Puccio di Spoleto e Fabiana Scarica di Vico Equense. Con la finale sempre più vicina, anche i giudici potrebbero mettere le mani in pasta per sfidare i concorrenti e mettere alla prova i loro progressi. Al termine della puntata ci sarà una sola eliminazione o saranno due i concorrenti a dover dire addio al proprio sogno? Top Chef Italia potrà essere seguita anche in diretta streaming, grazie a dPlay, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

