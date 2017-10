Torino Film Festival 35/ Ufficializzati i film di apertura e chiusura: ecco quali sono

Torino Film Festival 35, annunciati i film di apertura e chiusura del festival: saranno Ricomincio da me di Richard Loncraine e The Florida Project di Sean Baker

Torino Film Festival 35, tutto pronto per la nuova edizione del festival dedicato al cinema in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2017. Diretto da Emanuela Martini, il TFF è il primo festival metropolitano in Italia e si è caratterizzato per la miscela di cinema d’autore e di genere, ricerca sperimentazione e riscoperta dei grandi classici. Il manifesto ufficiale del 35° Torino Film Festival porta i volti di Kim Novak e del suo Cagliostro: all’interno della rassegna, vi sarà una sezione dedicata a sei film nei quali saranno protagonisti i gatti. Ma non solo: è stata ufficializzata anche una retrospettiva dedicata a Brian De Palma, autore chiave del cinema contemporaneo e pilastro della New Hollywood con la sua capacità di spaziare tra generi diversi.

E, in attesa della conferenza stampa che ufficializzerà i film in concorso nelle varie sezioni di competizioni, la direzione del TFF ha annunciato i film di apertura e chiusura del festival: ancora una volta due opere ricercate, originali e destinate ad avere grande successo.

TFF35, I FILM DI APERTURA E CHIUSURA

Il film che aprirà il Torino Film Festival 35 è Ricomincio da me (“Finding your feet”) di Richard Loncraine. Una commedia brillante e agrodolce sul “non è mai troppo tardi”, opera diretta da uno dei registi più importanti del panorama britannico, autore di Riccardo III (Orso d’argento per la miglior regia al Festival di Berlino 1996) e Wimbledon. Protagonisti Timothy Spall, Celia Imrie e Imelda Staunton, quest’ultima definita dai produttori “l’attrice più versatile e talentuosa di tutta la Gran Bretagna”. Il fim che chiuderà invece il TFF35 sarà The Florida Project, diretto da Sean Baker: applauditissimo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, il film racconta senza pietismi e con una gran dose di allegria la storia della piccola scatenata Moonee e della sua banda di amici. Un ritorno a Torino per Baker, che ha già presentato nelle edizioni passate Prince of Broadway, Starlet e Tangerine. Entrambi i film, distribuiti in Italia da CINEMA di Valerio De Paolis, usciranno nelle sale italiane nei primi mesi del 2018.

