UN'OTTIMA ANNATA - A GOOD YEAR/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 19 ottobre 2017)

UN'OTTIMA ANNATA - A GOOD YEAR

Un'ottima annata - A good year, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 ottobre 2017. Nel cast: Russell Crowe e Mario Cotillard, alla regia Ridley Scott.

19 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film Un'ottima annata - A good year va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola del 2006 è stata diretta da Ridley Scott (Prometheus, Alien, Blade runner) e interpretata da Russell Crowe (Il gladiatore, A beautiful mind, Robin Hood), Marion Cotillard (Allied - Un'ombra nascosta, Assassin's creed, la quadrilogia di Taxxi) e Albert Finney (Big fish - Le storie di una vita incredibile, Erin Brokovich - Forte come la verità, Skyfall). Russell Crowe aveva già interpretato come protagonista un film diretto da Ridley Scott. Si tratta del blockbuster Il gladiatore, che ha reso nel 2000 l'attore australiano uno dei più quotati di hollywood. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Peter Mayle. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN'OTTIMA ANNATA - A GOOD YEAR, LA TRAMA DEL FILM

Max Skinner (Russell Crowe) è un broker di Londra. La sua vita è interamente dedicata al lavoro, dove è estremamente competitivo, cinico e spietato. Orfano di entrambi i genitori, Max è stato cresciuto da suo zio Henry (Albert Finney) in Provenza, nella sua tenuta con annesso un vigneto. Quando lo zio, suo unico parente, muore Max viene nominato erede universale. Deve quindi recarsi in Francia, con l'idea di vendere la tenuta. In Provenza Max, guidando mentre parla al cellulare, investe accidentalmente Fanny Chenal (Marion Cotillard), proprietaria del bistrot locale. L'incidente non ha conseguenze gravi, e Max prosegue per la sua cascina. Deve fare delle foto per mettere in vendita il casale, per poi tornare di corsa a Londra. Lì cade per errore in una piscina vuota. Per vendicarsi dell'incidente, Fanny riempie la piscina. Max riesce ad uscire, ma ormai ha perso troppo tempo e non riuscirà a tornare a Londra in tempo per l'appuntamento che aveva l'indomani. Decide così di rimanere qualche giorno in Provenza e ripercorrere i luoghi dove è cresciuto. Alla tenuta riceve la visita di Christie Roberts (Abbie Cornish), che dichiara di essere figlia dello zio Henry. La pausa in Provenza permetterà però soprattutto a Max di riscoprire le sue radici, i valori insegnatogli dallo zio e di fare pace con Fanny.

