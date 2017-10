UN POSTO AL SOLE / Niko Poggi e la svolta inaspettata: un testimone cambia le sorti del processo?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 19 ottobre: Niko Poggi e i suoi colleghi dello studio Navarra si preparano al processo, una visita inaspettata sarà loro di aiuto?

19 ottobre 2017 Redazione

Un posto al sole

Il processo di Luca Grimaldi è ormai alle porte e lo studio Navarra è in gran fermento per trovare la strategia di difesa per il nuovo cliente. Nelle ultime puntate di Un posto al sole abbiamo visto Niko profondamente turbato per la decisione di schierarsi a favore di Luca Grimaldi, colui che in passato ha fatto del male all'amico Vittorio. Ma Ugo e Susanna sono rimasti fermi nella loro decisione: il clamore mediatico per questo processo, che in passato è finito su tutti i giornali, potrebbe permettere alla loro attività di raggiungere la svolta e farsi conoscere in tutta Napoli. E una visita inaspettata potrebbe dare un aiuto ai tre giovani avvocati, alle prese con il loro primo caso importante: allo studio, infatti, si presenterà Anita che annuncerà di essere a conoscenza di alcuni particolari che potrebbero scagionare Grimaldi. Si tratterà di un intervento a dir poco provvidenziale e che proprio per questo non convince: questo testimone nasconde qualcosa?

Un posto al sole: Patrizio merita la finale?

Nella puntata di Un posto al sole nella quale Niko e colleghi otterranno buone notizie per il processo di Luca Grimaldi, si tornerà a parlare di Patrizio e delle sue decisioni a dir poco discutibili. Il figlio di Ornella riuscirà a raggiungere la finale di Top Chef, il talent show culinario che ha seriamente compromesso i suoi studi oltre che la sua relazione con Rossella. Il giovane cuoco continuerà, infatti, a fingere di non avere tradito la fidanzata anche se il senso si colpa si farà sempre più evidente in lui. E proprio a pochi passi dalla finale, Patrizio potrebbe prendere la sua decisione riguardo il futuro: avrà il coraggio di confessare a Rossella di averla tradita con Asia? Sarà questo il desiderio di Raffaele, l'unico a conoscenza di quanto accaduto tra i due ragazzi, che continuerà a pressare il figlio affinché sia sincero con la vicina di casa.

© Riproduzione Riservata.