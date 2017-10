UNA VITA / Teresa sviene dopo avere letto una nuova lettera di Mauro (Anticipazioni)

19 ottobre 2017 Redazione

Il ritorno di Ursula, resuscitata in perfetto stile Beautiful, sarà al centro della trama della puntata di Una Vita di oggi. In essa, infatti, Mauro si troverà costretto a prendere un'importante decisione, chiudendo il caso di Fabiana: la domestica non potrà essere accusata di omicidio se la donna 'uccisa' in realtà è ancora viva. Ma l'occasione potrebbe essere perfetta per scoprire qualche dettaglio in più sui segreti che solo l'ex governante di Cayetana conosce e che potrebbero permettere a Mauro di incastrare l'odiata dark lady una volta per tutte. Sarà per questo che chiederà ad Ursula di raccontargli tutto ciò che sa sul passato della vedova di German: raggiungerà il risultato sperato? Mentre il suo ex amante si troverà davanti ad un importante bivio sulle sue indagini, Teresa mediterà sulla possibile confessione da fare all'amica Cayetana: il viaggio nel loro paese d'origine è stato molto duro per entrambe e potrebbe essere giunto il momento di rendere pubblico quel segreto che porta con sé da molto tempo.

Una Vita: il malore di Teresa

Nell'episodio odierno di Una Vita, Teresa chiederà aiuto al dottor Galvan sulla decisione giusta da prendere ma il medico le esprimerà il suo punto di vista: per il bene di entrambe, farà bene a tacere la verità sullo scambio di identità con Cayetana. Sarà un duro colpo per la maestra che si sentiva pronta a parlare di un argomento tanto spinoso ma la situazione finirà per degenerare poco dopo, quando riceverà una incredibile lettera da parte di Mauro. Sarà così che Teresa apprenderà le recenti novità relative ad Ursula: la governante è viva e Fabiana verrà presto rilasciata. Dopo avere appreso una simile notizia, la dolce maestra si sentirà male e cadrà a terra. Lo svenimento farà preoccupare la stessa Cayetana: sarà da attribuire solo alla tensione del momento o ci sarà sotto dell'altro?

