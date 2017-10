Under Uomini, chi ha scelto Fedez?/ Francesca Michielin col coach: Samuel Storm e i favoriti (X Factor 2017)

19 ottobre 2017 Niccolò Magnani

X Factor 2017, Under Uomini agli Home Visit (Twitter)

IL NOSTRO FAVORITO DI X FACTOR 2017

È tempo di Home Visit per X Factor 2017: questa sera conosceremo anche per la categoria degli Under uomini quale sarà il terzetto scelto da coach Fedez per intraprendere la sfida affascinante dei Live verso la conquista di quel’X Factor “mancato” dal rapper milanese lo scorso anno con la sconfitta di Rochelle e Gaia proprio in finale. Forse quest’anno è il gruppo con più talento degli ultimi tempi tra i giovanissimi uomini: da Samuel Storm a Gabriele Esposito, passando per Nico Arezzo, Lorenzo Bonamano e Kamless Kishnah. Con l’aiuto questa sera di Francesca Michelin, guest star della serata, il buon Fedez avrà l’arduo compito di scegliere tre da portare ai Live e salutare due che meriterebbero comunque di arrivarvi per la grande bravura dimostrata tra le Audizioni e i Bootcamp. E invece li destino crudele del regolamento questa sera nella cornice di Dubai vedrà la sofferta eliminazione di due potenziali stelle musicali. Ecco, se dovessimo dare un lieve parere sul grande favorito di questa cinquina con qualche fatica visto il livello molto alto non possiamo non mettere in cima il mitico Samuel Storm, “tempesta perfetta” con una voce da “paura” che si distanza decisamente da tutti gli altri. Ancora non sappiamo se sarà il più bravo e se saprà adattarsi alle tecniche e consigli di Fedez, ma di certo finora il migrante arrivato in Italia dopo un viaggio nel deserto durato mesi è uno di quelli che ha sbalordito di più. Voce calda, con “Skinny Love” nella versione di Birdy ha saputo dare al pubblico un’emozione pazzesca e si candida ad essere di certo uno dei tre scelti da Fedez e Francesca per gli Home Visit di questa sera nella categoria Under Uomini, con una particolarità. Non potendo andare all’estero per ragioni burocratiche legate al suo permesso di soggiorno in Italia, Samuel affronterà la selezione a Lucca mentre il resto della compagnia andrà nel paradiso di Dubai. Ma per chi ha attraversato il deserto, questo è davvero una “bazzecola”!

DOPO STORM, NICO AREZZO E GABRIELE ESPOSITO

Personalmente, dopo Storm i due con maggiori possibilità di finire nel terzetto scelto da Fedez per i Live sono proprio loro due, i ragazzi così diversi eppure simili nella “dimensione” musicale - tutti e due voce e chitarra eclettica - Domenico “Nico” Arezzo e Gabriele Esposito. Di quest’ultimo sappiamo già tanto visto la sua partecipazione lo scorso anno, scelto da Arisa per la sedia durante i Bootcamp e poi scartato all’ultimo per fare entrare il giovane rapper Lorenzo Lumia. «Ti prego, fammi un piacere: torna l’anno prossimo»: a quelle parole di Fedez, Gabriele ha dato retta e ha conquistato di nuovo tutti nei Bootcamp 2017 con una prova magnifica pronto a dar filo da torcere a Samuel e compagnia. Nico invece è tutto un’altra cosa: eclettico, giovanissimo, scanzonato, “casinista” e con la capacità di fare con la chitarra cose sinceramente poco pensabili ad un ragazzino di 17 anni. Siciliano verace, è venuto aiutato dal padre che lo ha sempre sostenuto senza “forzarlo” a nulla e una volta sul palco con Prince ha sbalordito la platea e i giudici. Difficile per Fedez tenerlo fuori, ma la concorrenza è davvero agguerrita.

LORENZO BONAMANO E KAMLESS KISNHAH

Sono gli outsider, quelli che durante le Auditiions non avevano particolarmente colpito lo stesso Fedez che però ai Bootcamp ha dovuto ricredersi: Lorenzo Bonamano e Kamless Kisnhah si sono presentati più “calmi” e hanno sbaragliato la concorrenza dei 12 entrando nella fondamentale rosa dei 5 che stasera davanti a Fedez e Francesca Michelin proveranno a convincere nuovamente sulle loro potenziali doti di apprendimento (necessario per chi è ancora davvero giovanissimo) e sulle attuali grandi qualità canore e musicali. Lorenzo Bonamano che ha colpito per la sua performance sulle note di Worry di Jack Garrat mentre Kamless Kishnah ha convinto il giudice ad assegnargli l’ultima sedia libera con una versione acustica di Payphone dei Maroon 5 che ha fatto innamorare anche i più scettici che lo vedevano come il più probabile ad essere scartato. Insomma, tutto è pronto per la scelta finale in vista dei Live per quesi fortissimi Under uomini: ora però attenzione, dobbiamo darvi conto di un possibile risultato finale con uno spoiler che gira da giorni e che ovviamente non può essere preso come “vangelo” e va trattato in quanto tale, un rumors che pretende di dire quale sarà la scelta decisiva di Fedez.

ATTENZIONE SPOILER: secondo il portale All Music Italia passano ai Live per gli Under uomini, Gabriele Esposito, Lorenzo Bonamano e Samuel Storm. Questa sera dovremo dunque capire se sarà confermato quest’anticipazione o se invece si sarà trattato di un falso spoiler.

