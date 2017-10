Under donne, chi ha scelto Levante?/ Noemi affianca il coach: sfida tra Rita, Virginia, Francesca e Camille

Under donne, chi ha scelto Levante? Noemi affianca il coach: sfida tra Rita, Virginia, Francesca, Isaure e Camille per tre posti disponibii in vista del Live Show. Le ultime notizie

19 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Under donne, chi ha scelto Levante?

Tempo di scelte anche per Levante, che ha il compito di definire la squadra Under donne di X Factor 2017 per una nuova edizione che si preannuncia particolarmente avvincente. Il coach oggi, giovedì 19 ottobre, sarà affiancato da Noemi: l'artista siciliana ha chiesto aiuto ad un'altra amica del talent show oltre che esperta di talent per scegliere le tre concorrenti che accederanno alla fase live, quindi per concludere la fase di selezione in vista dello show. Tindari è lo scenario che Levante ha scelto per gli Home Visit: una scelta non casuale, perché serve a ribadire l'importanza delle proprie radici. Cinque concorrenti per tre posti: in Sicilia si sfideranno Virginia Perbellini, Francesca Giannizzarri, Rita Bellanza, Isaure Cassone e Camille Cabaltera. Non mancano le anticipazioni sulla nuova puntata di X Factor: gli spoiler arrivano da All Music Italia, secondo cui saranno Rita Bellanza, che ha stregato tutti con la sua commovente interpretazione di "Sally", Virginia Perbellini, che ha mostrato finora una voce unica e particolare, e Camille Cabaltera, la ragazza di origini filippine cresciuta in Toscana, a costituire la nuova squadra Under donne del talent show di Sky Uno.

RITA BELLANZA, LA FAVORITA DI X-FACTOR 2017?

Dopo essersi fatta notare alle audizioni, Rita Bellanza ha colpito tutti cantando "Sally" di Vasco Rossi. Difficile trattenere le lacrime di fronte ad un'esibizione con la quale quale l'aspirante cantante di X Factor ha raccontato tutto il dolore che si porta dentro. Il suo nome completo è Sophia Rita Eugenia Bellanza: originaria di Cetraro, in provincia di Cosenza. Dopo il "tradimento" del padre, si è allontanata dalla famiglia, trovando accoglienza nella comunità Arcobaleno lombarda. Affidata a tre diverse famiglie, ne ha trovata definitivamente una a Riva di Solto, dove si è sentita finalmente a casa. In questo tempo ha vissuto esperienze difficili e dolorose, che Rita Bellanza riesce a trasmettere cantando. «Non ero proprio convinta di salire. Poi davanti ai giudici è andata benissimo. Soffro d'ansia, qualsiasi cosa faccia l'affronto in modo ansiogeno. Però questo può essere anche positivo: se non avessi vissuto il momento con un po' di tensione non avrei trasmesso nulla», ha raccontato a L'Eco di Bergamo.

VIRGINIA PERBELLINI

Tra i giovani artisti che si sono distinti alle audizioni e ai Bootcamp di X Factor 2017 c'è Virginia Perbellini, la giovane economista con la passione per la musica. La ragazza ha dovuto scontrarsi con il parere negativo della sua famiglia, che non avrebbe voluto che partecipasse al talent di Sky Uno. Lei è la prima concorrente scelta da Levante per partecipare agli Home Visit. La 23enne, che ha tanta voglia di sfondare nel mondo della musica, non ha voluto seguire il consiglio dei suoi familiari, che la vogliono laureata in economia. Lei invece ora preferisce inseguire il suo sogno: diventare una grande cantante. La ragazza sembra avere le carte in regole per arrivare al Live Show. Tra l'altro non è la prima volta che ha provato ad entrarci prima delle audizioni di X Factor aveva provato ad entrare ad Amici. E pensare che l'anno scorso si esibiva in un hotel nel centro di Verona... Ora sembra aver trovato il trampolino di lancio per una grande carriera musicale.

FRANCESCA GIANNIZZARI

Look casual e una chitarra: così si è presentata Francesca Giannizzari alle audizioni di X Factor, arrivando agli Home Visit. L'apparenza però inganna e, infatti, la giovane ha mostrato una voce sofisticata con la quale ha saputo rendere al meglio interpretando Your Song di Elton John. Il suo talento è sbocciato giovanissimo: Francesca sembra avere la strada in discesa per le prossime puntate del talent show. Ha solo 16 anni ma un futuro già scritto: conquista anche in rete, dove ha un canale Youtube con le clip delle cover di Norah Jones e R.E.M., senza però il sostegno della chitarra acustica. La ragazza lucana è figlia di genitori che posseggono una scuola di danza, ambiente con il quale è entrata a contatto con la musica. La passione per la chitarra però gliel'ha trasmessa il nonno. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi concorsi musicali come il Festival Show. Ora la grande chance a X Factor 2017 con Levante come coach.

ISAURE CASSONE

Tra le concorrenti in lizza agli Home Visit c'è Isaure Cassone, la cui speranza di accedere al Live show si scontra con le ambizioni delle altri giovani aspiranti cantanti. Il suo nome francese non tradisce le intuizioni: questo giovane talento arriva dalla Francia e ama cantare in lingua francese. Sul palco dei Bootcamp infatti ha proposto "Les Yeuz de la Mama", brando di Kendij Girac. La ragazza ha dichiarato di saper comporre e scrivere solo quando sta male: solo nei momenti peggiori riesce a esprimere in musica le emozioni che prova. Questo talento è stato sufficiente per convincere Levante a portarla agli Home Visit. Isaure Cassone aveva già colpito alle audizioni, proponendo un pezzo inedito, dedicato alla storia appena conclusa con l'ex fidanzata. Il brano, cantato in inglese e francese, ha strappato applausi. La giovane artista, che si definisce un vero maschiaccio, punta al Live Show. Riuscirà ad arrivarci?

CAMILLE CABALTERA

La 17enne di Montecatini, originaria delle Filippine, ha convinto tutti i giudici durante le selezioni per X Factor 2017. La studentessa del liceo musicale di Pistoia si è esibita per la prima volta di fronte ai giudizi con Worth It, accompagnandosi con il pianoforte e coniugando alla sua dolce voce una parte rap. Al pianoforte ha cantanto anche Out Here On My Own, che ha cantato con personalità. Non è la prima volta che la polistrumentista Camille Cabaltera conquista lo schermo con il suo viso e la sua voce: qualche anno fa aveva partecipato al programma "Ti lascio una canzone" con Antonella Clerici su Raiuno, duettando con Anna Tatangelo, Annalisa Minetti, Luca Barbarossa. Ora invece deve lottare per un posto per il Live Show di X Factor 2017. La 18enne ha partecipato anche alla sezione junior del Festival di Castrocaro e ha fatto alcune ospitate anche a New York. Tanto studio e un carattere di ferro, che tradisce la giovane età, hanno convinto il pubblico. Oggi dovrà convincere Levante...

© Riproduzione Riservata.