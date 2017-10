Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma si sfoga e dice la sua: “Cafone disgustoso...” (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani, lo scontro finale con Gianfranco; volano pesanti parole tra le difese di Giorgio e le nuove accuse.

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Anche oggi pomeriggio ci sarà modo di visionare sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Puntuali alle 14.45, si apriranno i battenti del programma ideato e condotto da Maria De Filippi che vede come sempre, un confronto diretto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Per quanto riguarda questa nuova stagione, grande entusiasmo da parte del pubblico per le dinamiche di Facebook, con tanto di dirette sul web. Alcuni protagonisti comuni infatti, chiedono costantemente l'aiuto della redazione per trovare una potenziale anima gemella oppure offrire lavoro. La parentesi web, sta generando oltre che notevoli curiosità anche tanto entusiasmo. Sarà per questo motivo che il trono over batte costantemente gli sviluppi sentimentali dei giovani? Ed intanto, parlando di annunci, proprio ieri pomeriggio, la burrosa opinionista ha fatto il suo esordio in studio facendo entrare anche la mummia malconcia. "Cercasi restauratore per pelli essiccate", ha affermato la Cipollari. Spazio poi per Gemma e il suo ultimo confronto con Gianfranco che, come avrete avuto modo di vedere, non ha lasciato molti dubbi sugli esiti finali della loro frequentazione.

Gemma chiude con Gianfranco ed apre con Riccardo

"Sei inqualificabile, cafone, disgustoso", esordisce la Galgani e poi continua: "Vai a fare l'attore". La dama è un vero fiume in piena e nella maggior parte dei casi, quando viene interrotta dal parterre è per darle - stranamente - ragione. Solo Graziella si scaglia ancora una volta contro di lei. Poi al duetto si aggiunge anche Emy e lo scontro tra la Galgani e la Montanari è molto ravvicinato tanto da richiedere anche l'intervento di Giorgio Manetti che definisce lo spettacolino in onda come un vero pollaio. Incredibilmente poi, Gianni Sperti prende le difese del cavaliere: "Gli insulti di Gemma sono esagerati. E' stato sincero a dirti la verità, che non gli piaci". Nel frattempo la Galgani ha accorciato le distanze in esterna con Riccardo, il nuovo cavaliere. Bacio sulla bocca per loro con "esplosione" di Tina: "Alla prima volta che lo vedi? Poi ti lamenti...". Riccardo però, confessa di avere sentito altre dame, anche se: “Mi piace Gemma, voglio approfondire con lei. Mi piace il modo di sorridere". Spazio poi per una pesantissima lite tra Gemma e Marco Firpo: "Ti ho fatto da ammortizzatore sociale. Devi smetterla di prendertela con chi ti ha voluto bene. Tutto questo randagismo sentimentale e nomadismo sentimentale non ti fa bene", chiosa il cavaliere. Cosa succederà questo pomeriggio?

