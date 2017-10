Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gianni incastra Vittoria, lei mente e Mattia è pulito? I dubbi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Gianni Sperti incastra Vittoria, la corteggiatrice di Mattia Marciano che ha contatti con l'agenzia del campano, come finirà?

19 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Il percorso televisivo di Mattia Marciano si sta decisamente “sporcando”. La colpa? La sua potenziale frequentazione esterna con Vittoria, sua corteggiatrice preferita. Le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, stanno mettendo ancora una volta in evidenza degli sviluppi che sembrano puzzare di bruciato. Mattia infatti, sostiene di non aver conosciuto Vittoria fuori dal programma ma, dopo la loro nuova esterna, gli opinionisti in studio evidenziano la forte intesa, mettendo in discussione le parole del tronista campano che dal canto suo, sembra essere proprio stremato dalle “accuse”. Nel corso dei nuovi appuntamenti in televisione che avremo modo di vedere a breve inoltre, ci sarà presto proprio lo scontro con Rosa Perrotta che, durante quella occasione, si prenderà la sua rivincita. Marciano infatti, nasceva come corteggiatore della modella ma poi, ha deciso di fare un passo indietro per colpa della pregressa conoscenza tra la tronista ed Alex Adinolfi, anche lui ex corteggiatore. Mattia invece, ha ribadito che, dopo avere fatto valere le sue ragioni durante lo scorso anno, sarebbe veramente un pazzo se cadesse nello stesso errore.

Trono Classico: la registrazione incastra Vittoria

La nuova registrazione del trono classico, ha anche “costretto” Gianni Sperti a fare un controllo incrociato dei cellulari di Mattia e Vittoria: il risultato? Nessun contatto diretto tra i giovani. Mattia però, subendo il peso delle accuse, ha voluto abbandonare lo studio mentre Vittoria, cercava confronto in Maria. Di contro la conduttrice, ha sollecitato la ragazza ad abbandonare la trasmissione: se Mattia è veramente interessato andrà a cercarla. La ricerca degli smartphone, ha fatto emergere la scottante verità con un particolare non da poco: Vittoria ha dei contatti con l'agenzia di Mattia. Dopo una chiamata al diretto interessato, questo conferma ma di contro, dichiara di non “volerci mettere la faccia”. A questo punto, ancora una volta le agenzie, stanno pesantemente interferendo sulla vita privata dei protagonisti di Uomini e Donne, oltre le telecamere. Come finirà questa spinosa faccenda? C'è da dire che ad oggi, Mattia Marciano pare essere all'oscuro dei contatti tra Vittoria e la sua agenzia. Staremo a vedere quali saranno le prossime evoluzioni di questa complicatissima faccenda.

