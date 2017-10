Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Annamaria conquistata da Vincenzo (19 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 19 ottobre in onda il trono over. Annamaria conquistata da Vincenzo, Gaetano e Federica di nuovo insieme, ancora scontri tra Anna e Angelo

19 ottobre 2017 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono over

La settimana di Uomini e Donne si avvicina alla sua conclusione e anche per oggi vede in onda il Trono Over. Dopo le discussioni per la nuova onoscenza di Gemma Galgani e le novità dalla diretta Facebook, oggi si riparte da due sedute al centro dello studio. Su una si accomoda Vincenzo, il cavaliere per la quale Tina Cipollari ha una "particolare simpatia", di fronte c'è Anna Maria che confessa di aver vissuto con lui momenti molto piacevoli. Ma per Vincenzo ecco arrivare nuove dame che hanno chiamato proprio per conoscerlo: in particolare arriva Monica, 57enne di Genova che fa il suo ingresso e si presenta precisando di amare molto il mare, visto che ha fatto il giro del mondo in nave ed era commissario di bordo in Crociera. Intanto Anna Maria si arrabbia e torna al posto ma lui dichiara che, come già chiarito a lei, è libero di frequentare altre signore.

SCONTRI E GELOSIE IN STUDIO

Poco dopo però Vincenzo si scusa e la conduttrice invita allora lui ed Anna Maria ad uscire e sedersi sulla panchina fuori dallo studio, ma dama ribadisce di volerlo conoscere solo se non frequenta altre signore. Tocca a Gaetano accomodarsi al centro dello studio. Il cavaliere è uscito di nuovo con Federica ma chiarisce di averlo fatto solo per affetto visto che lei ribadisce di non volersi precludere la possibilità di vedere altri uomini. In studio scoppia la polemica ma il fatto chiaro che entrambi hanno interesse per l'altro portano la De Filippi ad intervenire e chiarire che fino a quando sarà così, sarà difficile che qualcun altro si decida a frequentarli, quindi li invita a parlare dietro le quinte. Dopo una nuova parentesi su Vincenzo e Anna Maria, si conclude con le ultime novità tra Angelo e Anna.

