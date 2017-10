X Factor 2017/ Streaming e in diretta tv: ecco come vedere la puntata degli Home Visit (oggi, 19 ottobre)

X Factor 2017 si prepara al momento dei live passando dall'unica puntata dedicata agli Home Visit: chi riuscirà a conquistare i giudici cantando le canzoni che hanno assegnato loro?

19 ottobre 2017 Hedda Hopper

X Factor 2017

Siamo ormai al giro di boa di questo X Factor 2017. Dopo le divertenti ed emozionanti audizioni e i Bootcamp delle scorse settimane, questa sera il talent show di Sky Uno ci porterà in giro per il mondo dietro ai nostri giudici per gli Home Visit. I cinque concorrenti scelti nelle scorse settimane adesso diventeranno 3 per ogni categoria per un totale di dodici concorrenti da portare ai live in onda da giovedì 26 ottobre. Per la scelta finale, i nostri giudici saranno affiancati da ospiti speciali a cominciare da Elio per Mara Maionchi, passando da Francesca Michielin per Fedez e Skin per Manuel Agnelli e finendo a Noemi per Levante. Saranno loro che assegneranno i brani ai possibili concorrenti che accederanno ai live. Chi riuscirà a convincere i giudici e ottenere uno dei dodici posti previsti per il serale?

STREAMING E VIDEO REPLICA

I fan del talent show questa sera si piazzeranno davanti alla tv per assistere alla nuova puntata che andrà in onda su Sky Uno alle 21.10 e, subito dopo, su Sky Uno +1 alle 22.10. Ma questo non sarà l'unico modo per vedere o rivedere gli Home Visit di X Factor 2017. Chi non è abbonato a Sky può assistere agli Home Visit anche in chiaro in differita di un giorno ovvero domani, venerdì 20 ottobre alle 21.15 sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Sempre su TV8 sarà disponibile anche la replica fissata per sabato 21 ottobre alle 11.45. Un altro modo per fruire della speciale puntata sarà lo streaming con Sky Go e Now Tv. Con l'account Sky Go sarà possibile seguire il talent show anche su tablet e dispositivi portatili semplicemente facendo il login mentre con Now Tv bisogna sottoscrivere un abbonamento.

OTTO CONCORRENTI SARANNO ELIMINATI AD UN PASSO DAI LIVE

Ad affrontare gli Home Visit saranno 20 concorrenti ma otto di loro dovranno lasciare lo show e tornare a casa ad un passo dal primo live in onda giovedì 16 ottobre. Ad affrontare i giudici e i loro ospiti saranno Valerio Bifulco, Andrea Spigaroli, Lorenzo Licitra, Andrea Radice ed Enrico Nigiotti per la sezione over. La scelta avverrà a Venezia. Levante dovrà scegliere con l'aiuto di Noemi tra Virginia Perbellini, Francesca Giannizzari, Rita Bellanza, Isaure Cassone e Camille Cabaltera. Manuel Agnelli e Skin metteranno alla prova i Gruppi Ros, Maneskin, The Heron Temple e Ana e Carolina. Infine, Fedez e Francesca Michelin faranno lo stesso con gli under Uomini ovvero Samiel Storm, Domenico Arezzo “Nico”, Lorenzo Bonamano, Gabriele Esposito e Kamless.

© Riproduzione Riservata.