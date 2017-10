AIDA YESPICA/ Un'inquilina ''neutra'': riuscirà a suscitare empatia nei telespettatori? (Grande Fratello 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

L'AMICIZIA CON IGNAZIO MOSER NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Aida Yespica sembra essere uscita dal guscio. L'ultima settimana al Grande Fratello Vip 2017 l'ha vista più partecipe delle confidenze degli altri concorrenti, più disponibile persino a parlare con Daniele Bossari. In precedenza la Yespica aveva infatti avuto diversi contrasti con il conduttore, per via della nomination di quest'ultimo. Durante la precedente diretta non ha esitato per questo a restituirgli il favore, aggiungendosi al resto del gruppo che ha deciso di votarlo. Allo stesso tempo, la modella venezuelana non ha manifestato diffidenza nei confronti di Bossari, con cui ha trascorso diverso tempo. La sua presenza nella Casa la vede spesso divisa fra Ignazio Moser e Gianluca Impastato ed è evidente che riesca a stare alle loro battute. Il figlio del ciclista sembra avere una particolare attenzione nei suoi confronti e non sono mancati di certo frasi provocanti, a cui la Yespica ha reagito con il sorriso. In particolare, continua ad avere un forte legame con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, ma non dimostra una particolare diffidenza verso alcun concorrente del reality. Rimane tuttavia piuttosto riservata, in linea con se stessa e coerente con quanto rivelato nella fase iniziale, in cui ha confessato di essere piuttosto chiusa.

AIDA YESPICA: UN'INQUILINA CHE NON SI SBILANCIA

Il Gf Vip 2 richiede in questa fase che Aida Yespica riesca a farsi conoscere meglio dal pubblico da casa. Anche se le nomination finora l'hanno salvata, non è escluso che presto possa rientrare fra i più votati. Come Gianluca Impastato, la modella rientra per ora fra gli inquilini intermedi della Casa, dato che non si sbilancia a favore o contro nessun altro concorrente. In questa seconda settimana, è stata infatti più evidente una certa divisione netta fra gli inquilini e presto o tardi la Yespica dovrà prendere posizione. Dato il legame con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, non è escluso che decida di avvallare le decisioni delle due ragazze. Un comportamento visibile anche durante la precedente diretta, in cui non ha esitato a prendere parte alla contestazione contro Daniele Bossari. Aida Yespica si sta tuttavia facendo conoscere molto poco dai telespettatori, che escludendo il fisico avvenente, dimostrano di non preferirla rispetto ad altri concorrenti.

IL SUO ATTEGGIEMENTO RESTA NEUTRALE, CAMBIERA'?

Aida Yespica dovrà quindi fare di tutto per farsi conoscere dai fan del Grande Fratello Vip 2. Sarebbe meglio se la modella riuscisse a superare qualche limite ed a raccontare qualche particolare del proprio passato o presente in grado di fare leva sull'empatia dei telespettatori. Un atteggiamento neutrale come il suo potrebbe rivelarsi vincente nella fase iniziale del reality, ma dato che le dinamiche nella Casa sembrano aver subito un'ulteriore accelerata, è possibile che la Yespica debba allungare il passo. Una mossa astuzia da parte della venezuelana potrebbe consistere nell'affiancarsi ad uno dei concorrenti più forti della casa, o più di uno. Giulia De Lellis potrebbe rivelarsi in questo senso una carta vincente da giocare, ma lo stesso non si può dire di Ivana Mrazova, dato che si trova nella sua stessa situazione.

© Riproduzione Riservata.