AMICI 2017 / Le novità della prossima edizione: il ritorno della diretta e i cambiamenti tra i professori

L'edizione 2017 di Amici si presenta ricca di interessanti novità, con il cambiamento del meccanismo che rappresenta un gradito ritorno al passato. Negli ultimi anni, infatti, il talent show condotto da Maria De Filippi aveva abbandonato la diretta, lasciando ai professori e ai giudici ogni decisione riguardante il futuro dei concorrenti. Ma le cose cambieranno di nuovo già a partire da metà novembre: l'appuntamento del sabato pomeriggio infatti tornerà ad essere in diretta, così come quello del serale in onda a partire da marzo 2018. Ciò permetterà quindi al pubblico da casa di essere di nuovo sovrano, anche se potrebbe scatenare inevitabili problemi con Giuliano Peparini, da sempre contrario al cambiamento delle scenografie nei tempi stretti di una diretta televisiva. Anche la scelta del cast che potrà accedere al serale non sarà dunque effettuata soltanto dai direttori artistici delle due squadre. Come riportato da TvBlog, infatti, i migliori ballerini e cantanti saranno scelti grazie all'unione del giudizio del pubblico da casa unito a quello dei professori, che avranno così maggior peso rispetto alle scorse edizioni.

Amici 2017: le novità nel corpo docente

Insieme alle interessanti novità relative al ritorno della diretta, Amici 2017 sarà caratterizzato anche da importanti cambiamenti nel corpo docente sia di canto che di ballo. Per quanto riguarda i professori di canto, la nuova edizione dirà addio ad Alex Braga e Fabrizio Moro ma darà il benvenuto alle nuove professoresse Paola Turci e Giusy Ferreri insieme al confermatissimo Rudy Zerbi (in attesa che venga ufficializzato il nome del quarto insegnante). Per quanto riguarda i professori di ballo, risultano confermati Veronica Peparini, Garrison ed Alessandra Celentano. Il talent show ideato da Maria De Filippi vedrà quest'anno anche la gradita collaborazione con alcuni autori musicali, che daranno ai ragazzi la possibilità di crescere sotto ogni punto di vista. La scelta è ricaduta su Roberto Casalino, Daniele Magro, Davide Simonetta e Amara.

