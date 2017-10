ARMA LETALE 4/ Su iris il film con Danny Glover e Mel Gibson (oggi, 2 ottobre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

MEL GIBSON E DANNY GLOVER NEL CAST

Arma letale 4, il film in onda su Iris oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una famosissima pellicola action diretta da Richard Donner nel 1998 ed è stata interpretata da Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo e Chris Rock. L'attore Danny Glover, che veste i panni di Roger, è un celebre interprete statunitense che ha partecipato a decine di film di grande successo, come I want to be a soldier, Vento di Sicilia, Giustiziere da strapazzo e Beyond the light. La saga cinematografica di Arma Letale è tra le più famose e longeve della storia del cinema moderno. I suoi fan, da anni, chiedono a gran voce la realizzazione di una quinta pellicola. Il regista ha dichiarato che il progetto è in cantiere ma che senza la partecipazione di Mel Gibson, il film non verrà mai realizzato. Quest'ultimo ha sempre dichiarato di non aver nessuna intenzione di reinterpretare il personaggio di Martin. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ARMA LETALE 4, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Martin e Roger sono due agenti di polizia di Los Angeles. Il loro ultimo caso li chiama a dover indagare su un individuo psicopatico che minaccia di usare un lanciafiamme sulla folla. Riescono ad arrestarlo e nel corso dell'interrogatorio apprendono che le rispettive compagne sono incinte. Al termine della scena dell'interrogatorio, la storia del film compie un balzo temporale di nove mesi. Il duo di agenti si trova a dover risolvere diversi casi relativi ad un traffico illegale di clandestini presente in città. Per l'occasione, Martin e Roger saranno affiancati dall'agente Lee Butter, un giovane ed inesperto che dimostra un grande attaccamento verso Roger. Quest'ultimo, rimane così tanto scosso dalle condizioni in cui versano i poveri immigrati clandestini che decide di ospitare nel suo appartamento la famiglia Hong. Il destino vuole che la banda criminale a capo del traffico di clandestini stia proprio cercando la famiglia Hong. Il motivo è legato al fatto che un parente del capofamiglia degli Hong è, suo malgrado, in combutta con i criminali. L'uomo si occupa di stampare moneta cartacea falsa che servirà al boss cinese Wah Sing Ku per pagare il riscatto del rapimento di quattro membri della sua organizzazione criminale. Martin e Roger, dopo varie peripezie, riescono finalmente a sgominare la banda e a liberare i clandestini.

