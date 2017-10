Anticipazioni Beautiful / Bill ordina di stroncare le speranze della Spectra Fashions (Puntata 2 ottobre)

Beautiful

Le nuove puntate settimanali di Beautiful si aprono all'insegna degli intrighi di Bill nei confronti della Spectra Fashions. Negli ultimi giorni abbiamo visto il magnate dell'editoria sottotono a causa dell'amore non corrisposto di Brooke, ma un nuovo obiettivo professionale sembra avergli dato la grinta di un tempo. Lo Spencer vuole costruire una grande torre, simbolo della sua ricchezza e potere, ma per farlo ha bisogno del terreno sopra il quale attualmente si trova la casa di moda di Sally. Per questo ha ordinato a Jarrett di presenziare all'anteprima del nuovo marchio: se la recensione delle sue riviste sarà negativa, il futuro della Spectra Fashions sarà breve e lui potrà acquistare il tanto desiderato edificio. Il parere di Jarrett, però, questo pomeriggio non sarà tanto negativo come Bill vorrebbe: il giornalista affermerà di essere stato davvero impressionato dai modelli da lui visionati e di voler scrivere una recensione realistica. Lo Spencer però non avrà nessuna intenzione di sentire ragione...

Beautiful: Bill vuole distruggere la Spectra Fashions

Gli intrighi di Bill Spencer contro la Spectra Fashions proseguiranno nella puntata odierna di Beautiful. Sally rischierà dunque di trovarsi davanti ad una sgradita sorpresa, che potrebbe rendere vane tutte le sue speranze di gloria. Ma lo Spencer non sarà l'unico ad avere la rossa tra i suoi pensieri: anche Steffy sarà furiosa con lei, ripensando ai recenti litigi e alla pubblicazione dei video nei social network. Coinvolto in questa disputa sarà suo malgrado anche Thomas, che sarà ben più benevolo della sorella nei confronti della nuova casa di moda. Il rampollo Forrester continuerà, invece, a dirsi estremamente deluso per non essere stato neppure preso in considerazione nella scelta del nuovo Amministratore Delegato. Lui e Steffy saranno in competizione, come mai accaduto in passato: l'insofferenza di Thomas lo porterà in futuro ad una clamorosa decisione?

© Riproduzione Riservata.