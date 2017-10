BUS 657/ Su Italia 1 il film con Jeffrey Dean Morgan e Robert De Niro (oggi, 2 ottobre 2017)

il film thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST JEFFREY DEAN MORGAN E ROBERT DE NIRO

Bus 657, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thriller del 2015 che è stata diretta da Scott Mann, vanta di un cast formato da grandi attori americani del calibro di Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth, Gina Carano e Morris Chestnut. Jeffrey Dean Morgan, è un attore americano molto attivo sia al cinema che sul fronte delle serie tv. È un volto noto di serie televisive molto famose come Grey's Anatomy, Supernatural, The Goos Wife, The Walking Dead e Magic City. Il film Bus 657 è stato realizzato impiegando un budget di circa 9 milioni di dollari. Le riprese ebbero inizio nell'ottobre del 2014 e si concentrarono in Alabama e Louisiana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BUS 657, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Luke, un uomo disperato che non sa come finanziare le cure mediche di cui sua figlia necessita per sopravvivere. Lo stipendio dell'uomo, che lavora in un Casinò, non è sufficiente a coprire tutte le spese che l'ospedale richiedere per prendersi cura della sua amata figlioletta. Ma Luke non intende arrendersi e si reca dal suo capo per richiedere un anticipo dei suoi stipendi futuri. Il suo datore di lavoro, Francis Silva, non si dimostra minimamente intenerito dalla situazione di Luke, arrivando addirittura a licenziarlo ed a farlo picchiare brutalmente dai suoi scagnozzi. Il povero Luke è davvero a pezzi e non sa come risolvere la situazione. L'unica soluzione è quella di accettare la proposta di Jason, un piccolo criminale locale che chiede a Luke di prendere parte ad una rapina ai danni del casinò. Luke conosce bene la struttura e può aiutare la banda di Jason a mettere a segno il colpo. La rapina però si complica in maniera inaspettata. L'autista che attende fuori i rapinatori, credendo che fossero tutti morti, scappa via prima che i superstiti possano uscire dal casinò con la refurtiva. L'unica soluzione per sfuggire alla furia omicida degli uomini di Silva è quella di salire a bordo del bus 657. Il proprietario del casinò, dal canto suo, non si arrenderà con grande facilità all'idea di perdere il bottino della rapina e manderà i suoi scagnozzi ad inseguire il bus. Così, ordina che tutti i rapinatori vengano uccisi. Come andrà a finire?

