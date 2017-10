Belen Rodriguez/ News: passione ancora viva con Stefano De Martino? Le fotografie che fanno impazzire i fan

Belen Rodriguez, News

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai nascosto di avere un affetto reciproco che, senza mezzi termini, li legherà per il resto della loro vita. L'argentina, dopo averlo sposato, ha ottenuto il divorzio dal ballerino di Amici, non senza strascichi. Ed infatti, nonostante le loro reciproche storie d'amore (lei con Andrea Iannone e lui con Gilda Ambrosio), sembrano avere un legame indissolubile che ancora oggi, fa impazzire i fan. Tra le pagine di Gente, le ultime fotografie ritraggono l'ex coppia tra un abbraccio e un bacio sulla guancia, in atteggiamenti molto teneri e confidenziali. Sul web si parla di desiderio mai finito tra di loro ma forse, avere in comune l'amore del figlio Santiago, ha trasformato il loro sentimento cambiando la passione e modificandola in stima e rispetto reciproco. L'argentina e il danzatore con la faccia da scugnizzo, si sono rivisti in occasione del compleanno di lei che da poco ha spento 33 candeline. Da quanto si legge su internet, De Martino avrebbe fatto una sorpresa all'ex moglie, incontrandola di sorpresa insieme al figlio. Stefano ha portato a Belen un regalo mentre la showgirl si faceva bella dentro un salone di bellezza in quel di Milano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tra loro non è mai finita?

Le fotografie scattate dai paparazzi, parlano molto chiaro e ritraggono l'ex coppia in tenerissimi atteggiamenti, tra un forte abbraccio, un bacio in guancia ed un altro sulla fronte. Comportamenti intimi e confidenziali che stanno già facendo impazzire gli estimatori nella speranza di poterli rivedere ancora insieme. Il settimanale Gente, descrive però il loro coinvolgimento scrivendo di "passione soffocata ma viva". “Nella eccezionale sequenza di queste pagine, l’abbraccio tra ex che desterà scalpore”, si legge nell'articolo dedicato alla coppia. E ancora: “Le fotografie che pubblichiamo sono talmente intense che non avrebbero bisogno di sottotitoli o commenti didascalici. Sono la quintessenza dell’emozione. La più alta sensazione di intesa tra un uomo e una donna”. Per i fan più “lucidi” e “distaccati” invece, i gesti di Belen e Stefano nascono dal nuovo attestato di stima dell'ex coppia.

