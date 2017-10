CARMEN DI PIETRO/ E’ molto amata dal pubblico: continuerà la sua avventura ? (Grande Fratello Vip 2017)

Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip 2017

CARMEN DI PIETRO ''LADRA'' DI MERENDINE?

Le nomination del Grande Fratello Vip 2017 di questa sera, lunedì 2 ottobre 2017, metteranno a confronto Carmen Di Pietro e Daniele Bossari. La showgirl finora è riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico da casa, che sui social dimostra di gradire fortemente la sua presenza all'interno della Casa. Sapere tuttavia di essere stata votata da tutti gli altri concorrenti, ha spinto Carmen a mettere delle distanze con i compagni. Veronica Angeloni, Simona Izzo e Luca Onestini hanno infatti deciso di votarla, per via del suo atteggiamento solitario e per il suo egoismo. In più di un'occasione, gli inquilini del reality avevano infatti sottolineato come Carmen rubacchiasse merendine e biscotti, anche se la diretta interessata ha smentito le voci. In particolare Simona ha notato il giorno successivo alla diretta che l'atteggiamento della Di Pietro non era cambiato per nulla, dato che mancavano dei biscotti. La nominata invece ha trovato conforto in Daniele Bossari, che era appena sopravvissuto ad una lite accesa con Ignazio Moser. Il fastidio di Carmen Di Pietro è rimasto evidente nel corso di tutta la settimana e non sono stati pochi i momenti in cui si è ritrovata in contrasto con la Izzo.

LA LITE CON SIMONA IZZO

Carmen Di Pietro e Simona Izzo hanno avuto un chiarimento a metà settimana, ma le parole della regista non sono state del tutto digerite dalla showgirl. Lo scorso giovedì mattina, le due concorrenti del Gf Vip 2 hanno infatti dato vita ad un'ulteriore litigio di fronte a Luca Onestini e Cristiano Malgioglio. Sembra che Carmen non abbia gradito alcune affermazioni di Simona sul marito, temendo che i figli possano essere turbati da alcuni particolari. Il tutto si è concluso con un insulto evidente da parte della donna, che ha lasciato l'attrice a metà fra il sorriso e lo stupore. Carmen Di Pietro potrebbe aver deciso di voler uscire dalla Casa del Gf Vip 2017? Dato il suo isolamento forzato sembrerebbe proprio di sì. Sui social i telespettatori dimostrano di contro ancora un forte apprezzamento nei suoi confronti, forse a pari merito con il successo riscosso da Cristiano Malgioglio. Tutto questo rende la showgirl una dei concorrenti più temibili all'interno della Casa, in grado anche di arrivare in finale.

QUESTA SERA ABBONDONERA' LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

I punti di forza di Carmen Di Pietro sono davvero tanti, a partire dalla sua naturalezza e sincerità. In questo momento si trova però in una fase di stallo, forse a causa della prima nomination conquistata al Gf Vip 2. Ha preso infatti le distanze dal resto dei concorrenti, preferendo diventare una sorta di eremita. Sono pochi i momenti in cui si unisce al resto del gruppo, ma la freddezza sembra ormai aver preso il posto del calore dimostrato nella fase iniziale. Il reality potrebbe ancora riservarle delle sorprese e visto che l'ultima parola spetta al pubblico da casa, è possibile che Carmen possa stravincere su Daniele Bossari. In realtà quest'ultimo è riuscito a conquistare la simpatia dei telespettatori a causa della lite con Ignazio Moser, ma è difficile che riesce a sbilanciare la bilancia del tutto a suo favore. Carmen rimane quindi la prescelta dal pubblico italiano, che fra il suo modo di parlare e la sua veracità sembrano preferirla rispetto a tanti altri concorrenti.

