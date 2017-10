CECILIA RODRIGUEZ/ Dopo le docce bollenti la sua permanenza nella casa è incerta? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

LA RODRIGUEZ DIFENDE A SPADA TRATTA SUO FRATELLO JEREMIAS

Giocare in coppia è di certo un vantaggio per Cecilia Rodriguez, che può avere il doppio delle possibilità di vincere il Grande Fratello Vip 2. Nè lei nè il fratello tuttavia sembrano aver compreso al meglio le dinamiche del gioco e sono fin troppo attenti a seguire antipatie o simpatie del momento, piuttosto che a come evitare di finire in nomination. Durante l'ultima diretta, Cecilia ed il fratello hanno deciso di nominare Simona Izzo, ma appare evidente che per la ragazza sia solo una questione di protezione nei confronti di Jeremias. Un particolare evidente anche nel post puntata ed in settimana, in cui più di una volta la Rodriguez ha assicurato agli altri concorrenti che la farà pagare a chi ha trattato male il fratello. In questo caso il riferimento era diretto a Cristiano Malgioglio, che non ha esitato - alle spalle - a parlare male di Jeremias. Dato che gareggiano in coppia, è inevitabile che Cecilia faccia subentrare il suo istinto materno nei confronti del fratello, giurando di proteggerlo contro le malelingue.

CECILIA RODRIGUEZ RIMANE ANCORA NELL'OMBRA...

Cecilia Rodriguez non dovrebbe dimenticare di essere quasi sconosciuta agli occhi del pubblico del Gf Vip 2. La sua partecipazione a L'Isola dei famosi non le ha permesso di raggiungere la notorietà sperata e per ora ha potuto godere della luce emanata dalla più famosa Belen. Vivere all'ombra della sorella non è di certo semplice, ma Cecilia dovrebbe darsi da fare il doppio proprio in base all'interesse degli italiani nei confronti della showgirl argentina. E questo sia in positivo che in negativo. Fino ad ora la Rodriguez ha attirato l'attenzione solo grazie alla famosa doccia intima ripresa durante la prima diretta, che in questi giorni è già finita nel dimenticatoio. La sua presenza in Casa rimane quindi ancora incerta, così come la sua propensione a dare voce più all'istinto che alla ragione. Visto che gli animi si sono già scaldati più di una volta fra le mura del programma, è bene che Cecilia non dimentichi di creare al più presto una strategia ad hoc per poter mantenere un certo equilibrio. Quest'ultimo tuttavia dipende anche dal carattere ballerino del fratello, che potrebbe distruggere in qualsiasi momento ogni suo intento positivo.

STRINGERA' DEI FORTI LEGAMI CON I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATERLLO VIP 2017?

Per Cecilia Rodriguez sarà molto difficile continuare a rimanere al Gf Vip 2017. La concorrente dovrebbe iniziare a creare dei solidi legami all'interno della Casa con i personaggi più forti, invece di seguire una logica dettata dalle simpatie di riflesso. Anche se concorre al fianco del fratello Jeremias, Cecilia rimane fra gli inquilini meno forti del reality e per questo a rischio eliminazione. Non sembra inoltre aver trovato un proprio posto nella Casa, sia dal punto di vista della manutenzione e pulizia della struttura sia per quanto riguarda il suo contributo alle dinamiche quotidiane. Difficile vederla impegnata in qualche attività che non sia mangiare o allenarsi, due elementi che di certo non la portano a riscuotere successo agli occhi dei telespettatori. Cecilia Rodriguez potrebbe vincere il Gf Vip 2? Difficile da dire e soprattutto da credere, almeno in questa fase iniziale del gioco.

