CHE FUORI TEMPO CHE FA / Ospiti seconda puntata: Lorella Cuccarini e Roberto Donadoni al tavolo (2 ottobre)

Fabio Fazio

Se la prima serata della domenica è completamente dedicata a Che tempo che fa, la seconda serata del lunedì di Raiuno, invece, è dedicata a Che fuori tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che segue le orme di Che tempo che fa ma con alcune varianti. Il tavolo, infatti, è leggermente diverso e non ci sono interviste singole ma solo incontri al tavolo. La prima puntata di Che fuori tempo che fa ha dato ragione ai vertici Rai che hanno deciso di puntare su Fabio Fazio anche per la seconda serata di Raiuno. Nonostante la concorrenza con il Grande Fratello Vip che va in onda fino a tarda ora, il primo appuntamento di Che fuori tempo che fa è stato seguito da 1.688.000 spettatori con il 14.5% di share. Numeri importanti per Fabio Fazio che ha cominciato alla grande la sua prima stagione sulla rete più importante della Rai. Anche in che fuori tempo che fa, Fabio Fazio non è da solo. Il padrone di casa ha voluto accanto a sé due eccellenze dello sport e della recitazione come Antonio Cabrini, campione del mondo 1982 e Fabio De Luigi. L’ex calciatore e l’attore aiutano Fazio ad affrontare al meglio le interviste con gli sportivi e gli attori. Quali personaggi famosi, dunque, si siederanno al tavolo in questa seconda puntata? Al tavolo, insieme a Fabio De Luigi e Antonio Cabrini, troveranno posto Aldo Cazzullo, Lorella Cuccarini, Roberto Donadoni, Mario Tozzi, Nives Meroi, Romano Benet, Massimo Bergamini, Silvio Di Fabio.

LA COPERTINA DI MAURIZIO CROZZA

La parte ironica di Che fuori tempo che fa è affidata a Maurizio Crozza. L’attore genovese, nella prima puntata, ha indossato i panni di Vittorio Feltri, il direttore di Libero. Nella sua prima copertina, Crozza è stato pungente nei confronti dello stesso Fabio Fazio: “Fabio, le tasse che paghiamo servono per pagare il tuo stipendio, ecco perché non ci sono più servizi. Qui è tutto un revival, si torna alla minaccia atomica e tu, Fabio, hai pure condotto Rischiatutto”. Poi mette nel mirino il sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Caro Fabio le sue orecchi sotto la doccia sono utilissime, ti aggrappi e non scivoli” – e Bruno Vespa: "Siamo su Rai Uno questa sera al posto di Vespa, cosa devo fare? Devo parlare di Avetrana e di chirurgia estetica?". A chi sarà dedicata, invece, la copertina della seconda puntata? In attesa di scoprirlo, a puntare il dito contro Maurizio Crozza è il deputato dem Michele Anzaldi che attacca la Rai per aver scelto di dare spazio ad un personaggio che ha un programma su una rete concorrente, il Nove del gruppo Discovery. Il deputato, inoltre, ricorda come Fabio Fazio e Maurizio Crozza abbiano lo stesso agente: “ora si è appresa anche la novità Maurizio Crozza. Sul comico, però, la Rai dovrebbe fare chiarezza”, ha detto il deputato in un’intervista rilasciata a Tiscali.

