CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni del 2 ottobre: Rossi riceve un nuovo messaggio dal serial killer

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, andrà in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Profiling 202" e "La rabbia dentro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è il primo giorno di insediamento di Emily (Paget Brewster) a capo del BAU e Tara (Aisha Tyler) approfitta dell'assenza di casi per prendere un giorno di permesso. Grazie a Garcia (Kirsten Vangsness), Emily scopre che Tara deve incontrare il fratello minore Gabriel (Terrence Terrell), che in passato ha agito al limite della truffa e con cui ci sono state diverse tensioni. Durante l'incontro, Tara si trova di fronte un altro uomo che afferma di essere Gabriel e che conosce diversi particolari sul suo rapporto con il fratello. Grazie al padre della profiler, la squadra scopre che Gabriel ha incontrato un certo Paul, che in seguito si scopre essere una ricostruzione facciale creata al computer. Una volta arrivati all'appartamento di Gabriel, si scopre che Mr Graffio lo ha rapito e che ha lasciato diversi indizi destinati a Tara, perché arrivi allo step successivo. Il caso si complica quando il BAU intuisce di non poter risvegliare Desmond dalla sua finta identità, dato che gli causerebbe un attacco epilettico. Per poter scoprire i dettagli in suo possesso, la profiler deve quindi interagire con lui come farebbe col vero fratello. Per poter risolvere il caso, Tara è costretta a coinvolgere il padre, mentre Emily e JJ (A.J. Cook) scoprono che Mr Graffio ha fatto costruire una morsa su misura a due specialisti del bondage, con cui intende impedire che Gabriel venga liberato. Grazie al confronto a tre, Tara scopre un segreto di famiglia sul padre che non aveva mai saputo in precedenza e il vero motivo per cui Gabriel non ha mai proseguito con gli studi. In seguito a numerose chiamate alla Polizia di Washington, il BAU si concentra su un presunto serial killer che potrebbe aver catturato una donna ed ucciso altre due, il cui corpo è stato ritrovato in riva ad un lago. Una volta sul posto, la squadra si mette all'opera per scoprire i punti in comune fra le due vittime uccise, due prostitute che operano online. Il medico legale scopre in seguito che il corpo delle due donne è stato avvolto con del filo spinato, mentre Reid (Matthew Gabler) ed Emily risalgono ad un'amica della donna scomparsa. Nel frattempo, le autorità scoprono altri corpi nelle prossimità di un fiume della città, che rende evidente come l'SI uccida da ormai diversi anni. Secondo il profilo, sembra che il serial killer abbia ricevuto un'educazione molto ferrea e che sia stato punito per i suoi impulsi da un genitore autoritario. Una volta individuata la prima vittima dell'SI, Rossi e Tara capiscono che il killer ha ucciso la prima volta una ragazza che aveva incontrato da vicino. Cherry riesce alla fine a trovare un punto d'incontro con il killer, riuscendo a fermarlo prima che lo uccida e facendo leva su quello che ha compreso del suo rapporto con il padre.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI EPISODIO 9 "PROFILING 202"

Rossi festeggia il suo compleanno, ma non è un evento felice, dato che ogni anno in quel giorno un pericoloso serial killer gli rivela dove ha sepolto le vittime uccise molti anni prima. In seguito la squadra scopre che Yates è evaso di prigione ed in base agli indizi si conclude che stia cercando di rifarsi una nova vita. Intanto, Yates cattura un'altra donna ed in seguito avvisa Rossi che lo informerà su dove l'ha sepolta. Per poter scoprire quale sia il piano di Yates, il profiler dovrà eseguire il suo rituale e trovare la domanda che vorrebbe porre all'SI.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI EPISODIO 10 "LA RABBIA DENTRO"

Emily ed il resto della squadra iniziano ad indagare su una serie di episodi di violenza avvenuti a San Dieto, in un quartiere di lusso. Secondo la ricostruzione dei profiler, i due criminali che stanno cercando sono un uomo ed una donna, che avrebbero vissuto nell'abitazione delle loro ultime vittime per diverso tempo. Secondo gli indizi sembra inoltre che sia l'uomo ad avere il controllo della coppia, il che vuol dire che a discapito della sua complice non usa consumare alcool o droga per mantenersi lucido.

© Riproduzione Riservata.