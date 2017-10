CRISTIANO MALGIOGLIO/ Il paroliere più amato: anche le sue bugie fanno divertire (Grande Fratello 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

LA SUA NOMINATION PER GIANLUCA IMPASTATO: UNA STRATEGIA?

Cristiano Malgioglio continua ad essere fra i concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 2017. Evidente il favore del pubblico, che non solo ama l'estro del paroliere, ma ha anche dimostrato di perdonargli diverse mancanze. In queste due settimane di reality è stato ancora più evidente la tendenza del cantante a mentire a seconda della convenienza del momento, ma è anche vero che è fra i pochi a portare allegria e vivacità all'interno della Casa. Nell'ultima diretta, Malgioglio ha deciso di nominare Gianluca Impastato con la scusa della popolarità che il comico ha registrato durante la presenza a Colorado. L'impressione che hanno avuto in molti, primo fra tutti lo stesso nominato, è che in realtà il concorrente abbia deciso di dare il suo voto a chi non avrebbe di certo rischiato l'eliminazione. In apparenza, sembra che abbia scelto la strada più facile, evitando di attirarsi le ira degli altri concorrenti. Questo suo modo di fare potrebbe anche dipendere dal voler attendere di conoscere meglio il ''nemico'' prima di sbilanciarsi del tutto. Nei giorni successivi alla diretta, Malgioglio ha avuto inoltre un ruolo centrale nella discussione fra Simona Izzo e Carmen Di Pietro. Il paroliere infatti ha cercato di spostare l'attenzione delle due donne su un evento sorridente, ma il suo tentativo è risultato vano. Ha dimostrato tuttavia di voler mantenere la pace all'interno della Casa.

CRISTIANO MALGIOGLIO E' IL FAVORITO DEL PUBBLICO

I fan del Gf Vip 2 non hanno mai nascosto la forte preferenza per Cristiano Malgioglio, quotato fin dal suo ingresso come uno dei possibili vincitori del reality. Il suo modo di fare da diva, il suo carattere giocoso e persino le sue bugie sono piaciute subito al pubblico da casa, che continua ad osannarlo sui social. Questo tipo di clamore potrebbe essere inoltre collegato alle contestazioni che hanno preceduto la messa in onda del reality, dovute alla mancanza di veri vip all'interno della Casa. Cristiano Malgioglio del resto è un'opinionista nato e lo dimostra anche il suo non voler entrare in aperto contrasto con nessuno. Il fatto di preferire rivelare la verità solo lontano dagli occhi del diretto interessato potrebbe tuttavia portarlo a perdere il favore dei telespettatori, che finora hanno dimostrato di apprezzare molto di più la sincerità di Carmen Di Pietro. Impossibile pensare che una persona così attenta e calcolatrice come Malgioglio non abbia considerato con attenzione come muoversi all'interno del programma. Potrebbe infatti aver già intuito quali sono i concorrenti con cui scontrarsi e quali invece è meglio allontanare.

QUALE CARTA GIOCHERA' QUESTA SERA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il Gf Vip 2017 continua a portare Cristiano Malgioglio sul palmo della mano del pubblico italiano. Il concorrente è fra i più forti della Casa e ne è anche del tutto cosciente. Anche se ama molto sminuire la propria popolarità, sa perfettamente quale sia l'opinione dei telespettatori e conosce fin troppo bene le dinamiche dei programmi televisivi. Non a caso Malgioglio, assieme a Simona Izzo, è fra i concorrenti che stanno giocando al meglio le loro carte e che proprio per questo potrebbero facilmente guadagnare terreno in previsione della finale. Esiste tuttavia una forte distanza fra il paroliere e gli altri inquilini, che presto potrebbe portarlo a perdere il favore di chi finora lo ha protetto. In caso di televoto, può tuttavia ritenersi già salvo. Difficile che i telespettatori non decidano di salvarlo del tutto da un'eventuale uscita.

